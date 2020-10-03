Как возникает плоскостопие и чем оно опасно 

Как и почему возникает плоскостопие?

Если стопа здорова, то своды-дуги выполняют свои прямые функции — амортизируют, смягчают удар и снижают нагрузку на стопы и всю опорно-двигательную систему. Но если своды опускаются, стопа становится плоской и уже не может как прежде «пружинить» при ходьбе. Когда продольный или поперечный свод стопы теряет форму арки, это и есть плоскостопие.

Как правило, виды плоскостопия не встречаются по отдельности, а развиваются вместе в той или иной степени. А появиться и прогрессировать оно может по нескольким причинам:

При продольном плоскостопии продольный свод становится плоским, и стопа соприкасается с поверхностью почти всей подошвой.

При поперечном плоскостопии нагрузка переходит с крайних суставов на средние. Из-за этого кости стопы расходятся в стороны и стопа как бы «распластывается», а промежутки между пальцами становятся больше. Сильнее всего отклоняется в сторону большой палец. Его сустав деформируется, и на ноге появляется болезненная выпирающая «косточка».

Чем опасно плоскостопие?

Плоские стопы болят при ходьбе, но это не самая большая опасность. Случаются и такие последствия: