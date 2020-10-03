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Как возникает плоскостопие и чем оно опасно 

Kdpconsulting.ru 5 часов назад
Как возникает плоскостопие и чем оно опасно
Фото: Kdpconsulting.ru

Как и почему возникает плоскостопие?

Если стопа здорова, то своды-дуги выполняют свои прямые функции — амортизируют, смягчают удар и снижают нагрузку на стопы и всю опорно-двигательную систему. Но если своды опускаются, стопа становится плоской и уже не может как прежде «пружинить» при ходьбе. Когда продольный или поперечный свод стопы теряет форму арки, это и есть плоскостопие.
Как правило, виды плоскостопия не встречаются по отдельности, а развиваются вместе в той или иной степени. А появиться и прогрессировать оно может по нескольким причинам:
При продольном плоскостопии продольный свод становится плоским, и стопа соприкасается с поверхностью почти всей подошвой.
При поперечном плоскостопии нагрузка переходит с крайних суставов на средние. Из-за этого кости стопы расходятся в стороны и стопа как бы «распластывается», а промежутки между пальцами становятся больше. Сильнее всего отклоняется в сторону большой палец. Его сустав деформируется, и на ноге появляется болезненная выпирающая «косточка».

Чем опасно плоскостопие?

Плоские стопы болят при ходьбе, но это не самая большая опасность. Случаются и такие последствия:
  • Суставы стоп деформируются
  • Появляется «шишка» на ноге
  • Искривляются и перекрещиваются пальцы
  • Нарушается кровообращение нижних конечностей
  • Ноги сильно отекают, болят и быстро утомляются
  • Появляются боли в коленях, бедрах, спине
  • Портится походка и осанка
  • Появляется косолапие при ходьбе
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