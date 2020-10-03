Признаки, указывающие на развитие миеломной болезни 

Миеломная болезнь — это онкологическое заболевание, которое сопровождается опухолью, которая состоит из плазмы крови. Другими словами, это — лейкоз крови.

Обычно болеют этим заболеванием люди, кому за 50 лет. Как и у любого заболевания, у этого рака есть первые симптомы и признаки, которые указывают на зарождающуюся миеломную болезнь. О том, какие 4 признака указывают на миеломную болезнь на ранних стадиях, рассказываю в этой статье.

Первые признаки миеломной болезни.

1. Систематически болят кости

Первым признаком развития этой болезни являются боли в костях: в пояснице, тазе, грудине, костях рук и ног.

По статистике такой первый признак встречается у 7 человек из 10.

Сначала эти боли более менее слабые и возникают в разных костях, но на поздних стадиях боли очень сильные и постоянные.

У людей с таким заболеванием могут быть переломы, если он, допустим, легонько подпрыгнул. При этой болезни разрушаются кости.

2. Анемия

У заболевших таким заболеванием людей бледнеет кожа, они становятся слабыми и очень вялыми, гипотония, а также тахикардия.

3. Превышение нормы кальция в костях

Я уже говорил, что при таком заболевании разрушаются кости. Так вот. Из этих костей выходит освобождённый кальций и заметно снижает уровень калия в крои. В итоге человек не хочет есть, его тошнит и рвёт, часто бывают запоры.

4. Почечная недостаточность

При этой болезни возникает почечная недостаточность. Также про ней падает иммунитет и потому человек становится подверженным многим простудным заболеваниям, но это ещё далеко не всё. Кроме того, бывает пневмония.

Важно запомнить! Не надейтесь на русское «авось пронесёт». Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, срочно бегите в больницу и сдавайте анализы.