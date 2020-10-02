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Неочевидные признаки возможного инфаркта 

Александра Нечаева 3 часа назад
Неочевидные признаки возможного инфаркта
Фото: Depositphotos
Один из основных признаков инфаркта — сильную боль в груди — вряд ли кто-то оставит без внимания. Но есть и другие симптомы, которые редко кто связывает с опасным недугом. Возможно, эти признаки в каждом конкретном случае и не станут тревожными «звоночками», но упускать их из виду точно не стоит. О том, на что стоит обратить внимание, рассказывает «Рамблер».

Внезапная сильная потливость

Холодный пот, который не проходит через несколько минут может быть признаком, инфаркта. Если потоотделение не прекращается в течение довольно длительного периода времени, вызывайте врача.

Тошнота или рвота

Если вас вдруг стало подташнивать без каких-либо причин и неприятные ощущения сопровождаются болью в верхней части живота или груди, скорее всего, это «шалит» сердце. Не оставляйте симптом без внимания.

Головокружение

Возникшие проблемы с сердцем, которое перестает эффективно работать, качая кровь, которая, следовательно, не может поступать в полном объеме ко всем клеткам нашего тела, насыщая их кислородом, первым чувствует мозг. Недостаток кислорода приводит к нарушению питания тканей мозга, возникает головокружение, а иногда и обморок.
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