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Гиперактивный мочевой пузырь: опасно ли это 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Гиперактивный мочевой пузырь: опасно ли это
Фото: depositphotos.com
Многие люди сталкиваются с такой проблемой как частые позывы к мочеиспусканию. Причем, по статистике, женщины страдают от этого недуга значительно чаще мужчин. В медицине эту патологию называют синдромом гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). «Рамблер» расскажет о его причинах и симптомах.
Достаточно часто при ГАМП позыв в туалет настолько резок и силен, что человек не в состоянии контролировать процесс, происходит непроизвольное мочеиспускание. В этом случае говорят об ургентном (императивном) недержании мочи. Такой симптом способен сильно нарушить психологическую стабильность и ограничить социальную активность пациента. Ургентное недержание мочи в разы чаще возникает у женщин, неуклонно нарастая с возрастом: это проблема каждой четвертой женщины 30-60 лет, и половины женщин старше 60.
Очень многие пациенты, стесняясь своего состояния, не обращаются к врачам и часто скрывают проблему даже от родных и близких. В то же время, при синдроме гиперактивного мочевого пузыря лечение с помощью современных препаратов и новых технологий приносит прекрасные результаты, позволяя пациенту вернуться в общество.

Симптомы ГАМП:

  • Частые позывы к мочеиспусканию — днем и ночью. Если в течение дня позыв на мочеиспускание возникает 8 и более раз и хотя бы дважды в течение ночи — можно говорить о гиперактивном мочевом пузыре.
  • Ургентность. Позыв к мочеиспусканию нестерпим и требует безотлагательного опорожнения мочевого пузыря независимо от наличия туалета в пределах досягаемости. В противном случае достаточно часто происходит непроизвольное мочеиспускание (это и есть императивное недержание мочи). Пациенты становятся заложниками своей болезни. Они не могут вести обычный образ жизни, поддерживать социальные связи.
  • Малое количество выделяемой мочи. Ощущения пациента не соответствуют реальному заполнению мочевого пузыря. Даже небольшой объем мочи раздражает повышено чувствительные рецепторы и вызывает сокращение мочевого пузыря.

Причины ГАМП:

К ургентному недержанию мочи при ГАМП могут приводить возрастные изменения в стенке пузыря (снижение эластичности, количества мышечных волокон, повышение чувствительности рецепторов), вызывающие нарушения иннервации. Также среи причин выделают неврологические патологии:
  • болезни ЦНС (центральной нервной системы) — энцефалит, рассеянный склероз, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, сосудистые поражения;
  • опухоли и травмы головного или спинного мозга, переломы позвоночника, врожденная патология, сдавление (например, межпозвонковой грыжей), инсульт;
  • заболевания периферической нервной системы (проводящих импульсы нервов) при нейропатии алкогольного или диабетического происхождения.
Прежде, чем приступать к лечению гиперактивного нейрогенного или идиопатического мочевого пузыря врачи исключают другие заболевания, способные вызывать похожие симптомы. Среди них:
  • стрессовое недержание мочи — наиболее распространённое среди женщин, когда непроизвольное выделение мочи происходит при минимальном напряжении брюшной стенки при небольшом физическом усилии, ходьбе и беге, кашле и чихании;
  • инфекционные заболевания мочевыводящих путей, циститы, воспалительные процессы в малом тазу, способные вызвать реактивное воспаление расположенного рядом мочевого пузыря и частые, трудно сдерживаемые позывы к мочеиспусканию;
  • камни в мочевом пузыре, постоянно раздражающие его стенку;
  • опухоли мочевого пузыря (раздражающие его стенку) и близлежащих анатомических образований (например, аденома предстательной железы, затрудняющая отток мочи);
  • возрастное уменьшение количества мышечных волокон, снижающее сократительную способность мышечного сфинктера мочевого пузыря (он перестает удерживать мочу) и мышцы — детрузора (ослабевает изгоняющая мочу функция);
  • нарушения работы почек при гломерулонефрите и диабетической нефропатии, увеличивающие объем вырабатываемой мочи;
  • злоупотребление кофеинсодержащими напитками, алкоголем;
  • прием некоторых лекарств.
Сам по себе синдром ГАМП не опасен для жизни. Тем не менее он доставляет серьезный психологический дискомфорт пациентам, что может привести в дальнейшем к негативным последствиям. В конце концов болезни на фоне психосоматики никто не отменял. Кроме того, симптомы гиперактивного мочевого пузыря можно легко спутать с другими серьезными патологиями, при игнорировании проявлений которых может образоваться даже раковая опухоль.
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