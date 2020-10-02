Гиперактивный мочевой пузырь: опасно ли это 

Многие люди сталкиваются с такой проблемой как частые позывы к мочеиспусканию. Причем, по статистике, женщины страдают от этого недуга значительно чаще мужчин. В медицине эту патологию называют синдромом гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). «Рамблер» расскажет о его причинах и симптомах.

Достаточно часто при ГАМП позыв в туалет настолько резок и силен, что человек не в состоянии контролировать процесс, происходит непроизвольное мочеиспускание. В этом случае говорят об ургентном (императивном) недержании мочи. Такой симптом способен сильно нарушить психологическую стабильность и ограничить социальную активность пациента. Ургентное недержание мочи в разы чаще возникает у женщин, неуклонно нарастая с возрастом: это проблема каждой четвертой женщины 30-60 лет, и половины женщин старше 60.

Очень многие пациенты, стесняясь своего состояния, не обращаются к врачам и часто скрывают проблему даже от родных и близких. В то же время, при синдроме гиперактивного мочевого пузыря лечение с помощью современных препаратов и новых технологий приносит прекрасные результаты, позволяя пациенту вернуться в общество.

Симптомы ГАМП: Частые позывы к мочеиспусканию — днем и ночью. Если в течение дня позыв на мочеиспускание возникает 8 и более раз и хотя бы дважды в течение ночи — можно говорить о гиперактивном мочевом пузыре.

Ургентность. Позыв к мочеиспусканию нестерпим и требует безотлагательного опорожнения мочевого пузыря независимо от наличия туалета в пределах досягаемости. В противном случае достаточно часто происходит непроизвольное мочеиспускание (это и есть императивное недержание мочи). Пациенты становятся заложниками своей болезни. Они не могут вести обычный образ жизни, поддерживать социальные связи.

Малое количество выделяемой мочи. Ощущения пациента не соответствуют реальному заполнению мочевого пузыря. Даже небольшой объем мочи раздражает повышено чувствительные рецепторы и вызывает сокращение мочевого пузыря.

Причины ГАМП:

болезни ЦНС (центральной нервной системы) — энцефалит, рассеянный склероз, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, сосудистые поражения;

опухоли и травмы головного или спинного мозга, переломы позвоночника, врожденная патология, сдавление (например, межпозвонковой грыжей), инсульт;

заболевания периферической нервной системы (проводящих импульсы нервов) при нейропатии алкогольного или диабетического происхождения. К ургентному недержанию мочи при ГАМП могут приводить возрастные изменения в стенке пузыря (снижение эластичности, количества мышечных волокон, повышение чувствительности рецепторов), вызывающие нарушения иннервации. Также среи причин выделают неврологические патологии:

стрессовое недержание мочи — наиболее распространённое среди женщин, когда непроизвольное выделение мочи происходит при минимальном напряжении брюшной стенки при небольшом физическом усилии, ходьбе и беге, кашле и чихании;

инфекционные заболевания мочевыводящих путей, циститы, воспалительные процессы в малом тазу, способные вызвать реактивное воспаление расположенного рядом мочевого пузыря и частые, трудно сдерживаемые позывы к мочеиспусканию;

камни в мочевом пузыре, постоянно раздражающие его стенку;

опухоли мочевого пузыря (раздражающие его стенку) и близлежащих анатомических образований (например, аденома предстательной железы, затрудняющая отток мочи);

возрастное уменьшение количества мышечных волокон, снижающее сократительную способность мышечного сфинктера мочевого пузыря (он перестает удерживать мочу) и мышцы — детрузора (ослабевает изгоняющая мочу функция);

нарушения работы почек при гломерулонефрите и диабетической нефропатии, увеличивающие объем вырабатываемой мочи;

злоупотребление кофеинсодержащими напитками, алкоголем;

прием некоторых лекарств. Прежде, чем приступать к лечению гиперактивного нейрогенного или идиопатического мочевого пузыря врачи исключают другие заболевания, способные вызывать похожие симптомы. Среди них:

Сам по себе синдром ГАМП не опасен для жизни. Тем не менее он доставляет серьезный психологический дискомфорт пациентам, что может привести в дальнейшем к негативным последствиям. В конце концов болезни на фоне психосоматики никто не отменял. Кроме того, симптомы гиперактивного мочевого пузыря можно легко спутать с другими серьезными патологиями, при игнорировании проявлений которых может образоваться даже раковая опухоль.