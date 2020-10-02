Кофе на голодный желудок — достаточно распространенный вид завтрака среди занятых и вечно опаздывающих граждан. Оказывается, привычка пить кофе натощак может спровоцировать появление диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Nutrition.

Конечно, большую роль в развитии заболевания играет тот факт, пьете вы кофе с сахаром или без. Британские медики обследовали две группы людей: одни пили сладкий кофеиносодержащий напиток с утра, вторые — черный кофе, а спустя полчаса напиток с сахаром.

Оказалось, что употребление кофе на голодный желудок может быть предвестником опасного заболевания. А употребление кофе перед основным завтраком увеличивает сахар в крови примерно на 50 процентов. В будущем это может привести к нарушению толерантности организма к глюкозе и вызвать диабет второго типа.