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Раскрыта опасность употребления кофе на завтрак 

Анастасия Иванова 1 час назад
Кофе на голодный желудок — достаточно распространенный вид завтрака среди занятых и вечно опаздывающих граждан. Оказывается, привычка пить кофе натощак может спровоцировать появление диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Nutrition.
Конечно, большую роль в развитии заболевания играет тот факт, пьете вы кофе с сахаром или без. Британские медики обследовали две группы людей: одни пили сладкий кофеиносодержащий напиток с утра, вторые — черный кофе, а спустя полчаса напиток с сахаром.
Оказалось, что употребление кофе на голодный желудок может быть предвестником опасного заболевания. А употребление кофе перед основным завтраком увеличивает сахар в крови примерно на 50 процентов. В будущем это может привести к нарушению толерантности организма к глюкозе и вызвать диабет второго типа.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, кто живет дольше: любители чая или кофе.
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Болезни и лекарства , Видео
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