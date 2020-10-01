Мясников назвал провоцирующие рак болезни 

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут привести к развитию онкологии. Он подчеркнул, что своевременное обследование позволит избежать развития злокачественной опухоли.

В основном это вирусные гепатиты, гастрит или язва желудка, вирус папилломы человека, — заявил Мясников, сообщает MK.RU.

По его словам, рак также может развиться из воспаления кишечника или хронической обструктивной болезни лёгких.

Части заболеваний можно избежать, сделав прививки. Мясников отметил, что они могут снизить риск появления рака печени и шейки матки. Доктор напомнил, что солёная пища может спровоцировать рак желудка при язве и гастрите, а курение — онкологию лёгких.