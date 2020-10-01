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Российские онкологи заявили о дефиците препаратов 

Lenta.ru 53 минуты назад
Российские онкологи заявили о дефиците препаратов
Фото: Lenta.ru
Российские онкологи из 80 процентов регионов страны в ходе опроса заявили о дефиците 26 препаратов для лечения опухолей. В основном это базовые, недорогие лекарства. О том, какие препараты начали уходить с рынка, рассказала заместитель генерального директора центра гематологии по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева, сообщает издание «Фармацевтический вестник».
По ее словам, из-за отсутствия этих препаратов врачам приходится применять альтернативные схемы лечения с дорогими лекарствами, обеспечение которыми также ограничено в связи с недостаточным финансированием.
Президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный внештатный специалист — детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев, в свою очередь, уточнил, что без некоторых лекарств из приведенного Гармаевой перечня нельзя вылечить опухоли у детей. Он добавил, что в конце сентября российская фармкомпания «Верофарм» отозвала еще и такие препараты, как этопозид и карбоплатин, отсутствие которых усложняет трансплантацию костного мозга.
Чтобы решить проблему с поставками препаратов для лечения онкозаболеваний, Румянцев предложил либо централизованно их закупать и отправлять в регионы, либо отменить ограничивающие конкурентный рынок законы.
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Болезни и лекарства , Александр Румянцев , Минздрав РФ
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