Что нужно знать о раке желудка, ободочной и прямой кишки

Болезни не принято обсуждать в обществе, а некоторые диагнозы люди и вовсе предпочитают скрывать даже от самых близких, особенно если речь не о сезонной простуде. Рак — одно из таких заболеваний. Но чем меньше информации, тем больше мифов и досужих домыслов, которые никому не приносят пользы.

Мифы и разоблачения

Владимир Хомяков, заведующий торакоабдоминальным хирургическим отделением ФГБУ «НМИЦ радиологии» Благодаря интернету мы можем найти любую информацию в любой момент, но мифы, однажды родившиеся в обществе, живы до сих пор. Так, некоторые убеждены, что раком можно заразиться, и избегают встреч и общения даже с родными людьми. Другие считают, что к развитию онкологических заболеваний приводит бытовое излучение, и отказываются от микроволновок, третьи во всем винят ГМО-продукты., заведующий торакоабдоминальным хирургическим отделением ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва), к.м.н., объясняет, что любое утверждение должно базироваться на научных данных: у каждого вида рака свой патогенез и свои факторы риска. По его словам, действительно есть болезни, связанные с инфекционным агентом, например, в некоторых случаях рак печени может возникать на фоне гепатита, которым можно заразиться, рак шейки матки — на фоне папиллома-вирусной инфекции. Рак желудка может развиться на фоне хеликобактерной инфекции, но ее распространенность достигает 80-90% и у большинства это не приводит ни к каким последствиям. Также нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что ГМО и бытовые виды излучения способны вызвать рак.

Еще одно опасное заблуждение основано на вере в силу нетрадиционной медицины — бабушки-знахарки и дедушки-лекари некоторым кажутся чуть ли не всесильными. Владимир Хомяков напоминает, что доказательную базу имеют только официальные методы лечения, никаких научных данных, подтверждающих положительное влияние нетрадиционных методов, нет. А главная их опасность, по словам специалиста, в том, что пациент тратит время на неэффективное лечение и в итоге слишком поздно обращается за квалифицированной помощью.

Другая крайность — убежденность в том, что лечиться нужно в зарубежных клиниках. Хомяков рассказывает, что на сегодняшний день в России существуют центры, которые предоставляют весь спектр медицинской помощи.

«Отечественные клинические рекомендации составлены на основе европейских и американских рекомендаций и полностью им соответствуют. В России протоколы едины, квалифицированная помощь оказывается на местах, но при необходимости пациента могут направить в федеральные центры, для этого существует программа высокотехнологичной медицинской помощи».

Факторы риска

На протяжении многих веков рак желудка, прямой и ободочной кишки считался одним из самых часто встречающихся злокачественных заболеваний. Ситуация улучшилась в связи с изменением характера питания, когда были изобретены бытовые холодильники и люди отказались от консервации продуктов с применением соли, в рационе появилось больше свежей пищи.

Позже была открыта особая бактерия — хеликобактер пилори, ученые доказали, что она является одним из факторов развития рака желудка, и научились ее лечить. Так, на сегодняшний день рак желудка отступил на пятое место.

«Единого спускового механизма нет, часть случаев рака развивается на фоне предшествующих заболеваний, это может быть хронический атрофический гастрит, язвы, полипы. Также играет роль наследственная предрасположенность, когда уже имеются либо наследственно обусловленные заболевания, в частности, синдромы, сопровождающиеся полипозом желудочно-кишечного тракта, либо у кого-то из близких родственников был диагностирован рак»,

— объясняет Владимир Хомяков.

Однако у значительной части больных заболевание может возникать и без предшествующего фона. К факторам риска специалисты относят неправильное питание, курение, алкоголь, хроническое воспаление. Например, хеликобактер пилори повреждает стенки желудка, клетки вынуждены постоянно делиться, чтобы восстановить повреждение, в ходе таких многократных циклов деления также накапливаются ошибки, приводящие к развитию рака.

Профилактика

Фактор номер один — это питание и образ жизни. Мясные продукты, приготовленные методом копчения, соления, консервации, продукты, содержащие пищевые канцерогены, например, нитраты и тяжелые металлы, могут провоцировать развитие хронического гастрита и рака. И наоборот — растительная клетчатка, цитрусовые, свежие фрукты и овощи снижают риск. Владимир Хомяков особенно выделяет курение как универсальный фактор риска практически для всех видов рака. Человек сглатывает вместе со слюной продукты горения, которые обладают мощным канцерогенным действием.

Вторичная профилактика связана с предотвращением и ранним выявлением заболевания. Если у человека есть наследственная предрасположенность, выявлялось хронического заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может привести к раку, — гастрит, язва или полипы, то своевременное наблюдение и регулярная эндоскопия позволит выявить заболевание на ранней стадии, когда прогноз максимально благоприятен и лечение наиболее эффективно.

Диагностика

С первыми жалобами пациенты приходят к участковым врачам — терапевтам или узким специалистам. Признаки онкологического заболевания могут быть похожи на симптомы других болезней — дискомфорт, боли в животе, похудение без причин, слабость, утомляемость. Здесь требуется проявить онконастороженность, чтобы в первую очередь исключить злокачественное новообразование. Для этого пациентам назначают эндоскопическое исследование с биопсией.

В группу риска входят люди, у которых есть заболевания ЖКТ, повышающие риск развития рака, наследственная предрасположенность, а также те, кому уже исполнилось 40 лет, и старше. Если исследование показало, что все в порядке, его можно повторить через три-пять лет, если же есть фон, который может явиться базой для дальнейшего развития злокачественных новообразований, то нужно проходить ежегодные обследования. Самым точным методом обследования является эндоскопия: она позволяет выявить рак на ранней стадии, когда его можно вылечить без большой операции, просто удалив маленький кусочек слизистой через эндоскоп. Для выявления рака прямой и ободочной кишки проводится исследование кала на скрытую кровь в возрасте от 40 до 64 лет раз в два года и каждый год в более старшем возрасте, а также ректороманоскопия и колоноскопия.

На ранней стадии возможно применение самого щадящего и при этом высокотехнологичного способа — эндоскопического лечения — когда опухоль удаляется через эндоскоп. Следующий вид вмешательства — хирургическое лечение рака без метастазов. Если же опухоль дала метастазы, то операция либо комбинируется с химиотерапией, либо химиотерапия становится основным методом лечения, особенно для продвинутых форм заболевания.

Алексей Карачун, заведующий хирургическим абдоминальным отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» (Санкт-Петербург), д.м.н., рассказывает:

«В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова оперативные вмешательства у больных раком желудка выполняются ежедневно. Одними из первых в стране в нашем Центре начали выполнение лапароскопических операций при раке желудка, которые имеют существенные преимущества перед традиционными в виде меньшей выраженности послеоперационного болевого синдрома и скорейшего восстановления, а также меньшей частоты послеоперационных грыж и воспаления мест разрезов и, что немаловажно для пациента, косметический результат. Активно исследуется роль сигнальных лимфатических узлов при раннем раке желудка, когда выздоровления можно достичь путем минимального хирургического вмешательства без удаления желудка или его части».

По данным Владимира Хомякова, пациенты, у которых диагностирована первая стадия заболевания, в 90-95% случаев выздоравливают полностью, на второй стадии излечиваются 60-70% пациентов, на третьей — 50%, но даже при четвертой стадии есть случаи выздоровления.

«При любой стадии важно проводить лечение, так как всегда есть шансы на излечение».

Наибольшим достижением за последние 15-20 лет эксперт считает то, что врачи научились диагностировать и лечить ранние формы заболевания. Это стало возможно благодаря гибкой эндоскопии, которая сделала колоссальный технологический рывок и сейчас позволяет выявлять мельчайшие очаги опухолей в несколько миллиметров. В этом случае пациента можно вылечить без операции. Второе достижение — снижение летальности. Если в 1990-е годы каждая большая операция на желудке была связана с большим риском для пациентов, то сейчас благодаря развитию хирургических технологий, анестезиологической службы и совершенствованию техники эти операции протекают быстро, надежно и без развития тяжелых осложнений в подавляющем числе случаев. Больше возможностей появилось для лечения четвертой стадии рака, в том числе радикальных способов с использованием операций и высокотехнологичных методов терапии.

Больше о способах лечения онкологических заболеваний можно узнать на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru.