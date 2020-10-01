Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Малышева назвала три продукта от рака груди 

Medical Note 17 минут назад
Елена Малышева назвала три продукта от рака груди
Фото: Medical Note
Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин назвали в эфире программы «Жить здорово» продукты, которые способны защитить от рака молочной железы.
Одним из самых полезных продуктов для женщин является персик. Благодаря содержанию антиоксиданта кверцетина он снижает риск развития рака молочной железы.
Защитные свойства фрукта были доказана в рамках исследования, участие в котором принял 76 тысяч женщин. Для получения эффекта необходимо есть 2 персика в день, подчеркнули врачи.
Эксперты также рекомендовали включить в рацион капусту. Содержащийся в ней органическое вещество сульфарофан подавляет рост опухолевых клеток. Достаточно 100 граммов капусты в день.
Третий важный продукт — помидоры. В них содержится органический пигмент каротиноид. Доказано, что помидоры эффективны для снижения риска рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы у женщин.

«150 граммов помидоров в день решают вопрос достаточной дозы ликопина для защиты от рака груди», — отметил Дмитрий Шубин.

Елена Малышева напомнила, что во всем мире октябрь является месяцем борьбы с раком груди. Врач рекомендовала женщинам регулярно проводить самообследование молочных желез. Лучше всего делать это с 5 по 12 день цикла. Ранее выявление рака груди — здоровье на всю жизнь, подчеркнула эксперт.
Видео дня. Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
Medical Note: последние новости
Елена Малышева назвала три продукта против рака груди Елена Малышева назвала три продукта против рака груди Невролог назвал предвестники инсульта Невролог назвал предвестники инсульта Доктор Мясников объяснил, когда нужно госпитализироваться при коронавирусе Доктор Мясников объяснил, когда нужно госпитализироваться при коронавирусе
Комментарии
Болезни и лекарства , Елена Малышева , Дмитрий Шубин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в…
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в…
Почему с возрастом появляется живот
Почему с возрастом появляется живот
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
7 упражнений для разжижения крови
06:34
7 упражнений для разжижения крови
ЗОЖ
Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку
10:12
Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение