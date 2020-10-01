Елена Малышева назвала три продукта от рака груди 

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин назвали в эфире программы «Жить здорово» продукты, которые способны защитить от рака молочной железы.

Одним из самых полезных продуктов для женщин является персик. Благодаря содержанию антиоксиданта кверцетина он снижает риск развития рака молочной железы.

Защитные свойства фрукта были доказана в рамках исследования, участие в котором принял 76 тысяч женщин. Для получения эффекта необходимо есть 2 персика в день, подчеркнули врачи.

Эксперты также рекомендовали включить в рацион капусту. Содержащийся в ней органическое вещество сульфарофан подавляет рост опухолевых клеток. Достаточно 100 граммов капусты в день.

Третий важный продукт — помидоры. В них содержится органический пигмент каротиноид. Доказано, что помидоры эффективны для снижения риска рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы у женщин.

«150 граммов помидоров в день решают вопрос достаточной дозы ликопина для защиты от рака груди», — отметил Дмитрий Шубин.

Елена Малышева напомнила, что во всем мире октябрь является месяцем борьбы с раком груди. Врач рекомендовала женщинам регулярно проводить самообследование молочных желез. Лучше всего делать это с 5 по 12 день цикла. Ранее выявление рака груди — здоровье на всю жизнь, подчеркнула эксперт.