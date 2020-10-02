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Раскрыта опасность употребления кофе на завтрак 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
Раскрыта опасность употребления кофе на завтрак
Фото: Lenta.ru
Утренний кофе на голодный желудок может спровоцировать появление диабета второго типа. Результаты исследования раскрыты в журнале British Journal of Nutrition.
Британские медики провели эксперимент, по условиям которого две группы обследуемых должны были выпить кофе натощак. Участникам первой группы давали сладкий кофеиносодержащий напиток, второй — черный кофе, и только спустя полчаса предлагали напиток с сахаром. У пациентов взяли образцы крови и выяснили, что употребление кофе на голодный желудок может быть предвестником опасного заболевания.
В частности, выяснилось, что употребление кофе перед основным завтраком увеличивает сахар в крови примерно на 50 процентов. В будущем это может привести к нарушению толерантности организма к глюкозе и вызвать диабет второго типа. При этом качество сна никак не повлияло на результаты итогового исследования.
Врачи заключили, что пить кофе на голодный желудок опасно. Медики уточнили, что влияние кофе на организм человека после пробуждения до этого исследования не изучалось.
В ноябре 2019 года австралийские ученые назвали опасное число чашек кофе в день. По их словам, употребление более шести чашек кофеиносодержащих напитков может нанести вред организму. В тоже время умеренное употребление кофе влияет на организм положительно.
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Болезни и лекарства , Новости
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