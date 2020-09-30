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Как отличить меланому от обычной родинки 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
Как отличить меланому от обычной родинки
Фото: Kdpconsulting.ru
Меланома или рак кожи — это очень опасное и очень коварное заболевание. Довольно часто человек с меланомой обращается к онкологам только тогда, когда практически уже ничего нельзя сделать. Это происходит потому, что отличить меланому от обычной родинки довольно сложно. Да и выглядит опухоль, а меланома — это опухоль, которая произрастает из меланоцитов, чаще всего как самая обычная родинка. Так как же отличить злокачественную и смертельную меланому от обычной и безобидной родинки?

Проводите осмотр

Обязательно хотя бы раз в месяц осматривайте все свои родинки. Это нужно для того, чтобы вовремя заметить ту единственную, которая вдруг начала расти, менять цвет или доставлять неудобства. Осматривайте не только старые родинки, но и подмечайте все новые. И если вдруг какая-нибудь из них вызвала хоть малейшее подозрение немедленно отправляйтесь к врачу-онкологу. В таком заболевании, как меланома лучше лишний раз перестраховаться.

Покраснение и боль при надавливании

Иногда образование злокачественной родинки происходит с покраснением её краёв, а при надавливании на саму родинку ощущается боль и чувствуется уплотнение. И здесь тоже стоит как можно быстрее обратиться к онкологу, ведь только по результатам сделанной биопсии можно будет определить, является ли данная родинка злокачественной или нет.

Появление мелких родинок

Иногда на каком-то участке тела, а иногда и по всему телу, внезапно появляется очень много мелких родинок, которые своего владельца никак не беспокоят. Однако именно этот признак очень часто настораживает онкологов. Ведь такое появление родинок — это первый сигнал о том, что с кожей творится что-то неладное.

Зуд

Порой меланома развивается тихо и мирно, без каких-либо проявлений. Именно поэтому любое изменение кожи, будь то покраснение, побледнение, отек или любой другой признак — это потенциальная опасность. Следить за этим надо очень внимательно и постоянно. А вот если какая-либо родинка начала чесаться или из неё периодически начинает выступать кровь — то, скорее всего, у вас появилась самая настоящая меланома.

Вывод

Стоит напомнить, что на ранних стадиях, когда заболевание удалось выявить в самом начале, меланома лечится довольно просто без каких-либо последствий и осложнений. Поэтому не затягивайте визит к онкологу, если у вас есть хотя бы малейшие подозрения по поводу той или иной родинки.
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