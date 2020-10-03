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Врач дала советы людям с атопическим дерматитом 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Врач дала советы страдающим дерматитом
Фото: depositphotos.com
Врач-дерматолог Анастасия Елистратова рассказала, что делать при атопическом дерматите. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" делится советами медика.
Так, по словам дерматолога, необходимо каждый день наносить на всю поверхность кожи смягчающие средства — эмоленты.

"Периодически отдыхать в пределах 15-20 минут в теплой, не горячей, воде с добавлением специальных смягчающих эмульсий. Или устраивать овсяные ванны", — посоветовала врач.

Также важно часто проводить влажную уборку в квартире, проветривать и следить за влажностью воздуха в помещении. Ее можно измерить с помощью гигрометра.

"Поставить столько увлажнителей, сколько нужно, чтобы поддерживать 50-65%", — написала дерматолог.

Кроме того, людям, страдающим атопическим дерматитом, нужно вести спокойный образ жизни, избегать стрессов и хорошо высыпаться. При необходимости врач порекомендовала обращаться к психотерапевту.
Еще Анастасия Елистратова рассказала о правилах стирки одежды при данном заболевании:

"Стирать все вещи жидким (лучше детским) порошком без отдушек с дополнительным полосканием. Отказаться от использования кондиционера для белья".

Носить лучше одежду свободного кроя из натуральных материалов. Однако необходимо избегать шерстяных вещей.
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