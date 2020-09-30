Почему с возрастом появляется живот

С возрастом люди начинают полнеть, и это несмотря на то, что при этом они могут сохранять тот же уровень активности. «Рамблер» расскажет, почему так происходит.

Ученые из США и Германии под руководством Виша Дип Диксит, профессора сравнительной медицины иммунобиологии из Йельский школы медицины, выяснили, что с возрастом организм утрачивает способность накапливать энергию за счет расщепления жира. И в конечном итоге жировые клетки начинают откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов. Особенно много их накапливается в брюшной полости, что и приводит к увеличению живота.

Специалисты пришли к выводу, что у молодого организма при попадании инфекции B-клетки (лимфоциты) увеличиваются, а потом снова сокращаются до исходного размера, когда инфекция побеждена. С возрастом они перестают уменьшаться и остаются в жире, что приводит к ожирению и воспалительным процессам: нарушению обменных веществ и риску диабета второго типа.

Известно, что каждый килограмм жировой ткани в пожилом возрасте негативно сказывается на состоянии здоровья, особенно опасен висцеральный жир. Чем его больше, тем выше вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас исследователи предполагают, что такое негативное воздействие связано именно с B-клетками, которые перестают правильно работать.

Выяснив это, ученые пришли к выводу, что ожирение — это далеко не всегда следствие вредных привычек или неправильного питания.