Что такое аутизм и почему его трудно распознать 

Многие из вас слышали о заболевании под названием аутизм. Это врожденное нарушение психического развития широкого спектра. В детстве аутизм определить проще по задержкам развития и другим критериям. Так как формы заболевания бывают разные, люди с расстройством могут дожить до зрелого возраста, списывая проблемы в коммуникации на особенности характера. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Людям с аутизмом трудно понять непрямые социальные сигналы. Это создает неловкие ситуации в ходе общениы, когда человек не может понять, что от него хотят или когда стоит остановиться. Такие люди с трудом считывают эмоции других людей.

Они часто впадают в панику, когда что-то происходит незапланированно. Аутистам обязательно необходимо иметь расписание, чтобы не забыть выполнить то или иное действие.

Людям с аутичным расстройством свойственен стимминг — это повторяющееся движение, которое помогает успокоиться, сосредоточиться или выразить эмоции. Иногда это действие выглядит странно, например, чрезмерное ерзанье, постукивание себя по телу и удары о вещи (когда человек, будто не замечает вещь). Иногда стимминг скрывается за обычными вещами, например, когда человек теребит волосы, шагает туда сюда или напевает повторяющийся мотив.

Люди с аутичным расстройством по-другому обрабатывают информацию. Человек воспринимает мир при помощи зрения, обаяния, осязания, слуха и т.д. Так вот у аутистов этот процесс происходит немного иначе. Например, какие-то звуки они слышат (звук толпы, гула машин), а какие-то — нет (голос в приватном разговоре). Они могут видеть яркие объекты, но терять из виду что-то блеклое. Аутизм часто связывают с проблемами с устным общением, степень которых значительно отличается от человека к человеку. Кто-то может все понимать и молчать, кто-то спокойно говорит, но плохо анализирует услышанное.

У людей с расстройством в момент стресса может происходить что-то вроде «отключения», которое проявляется либо в чрезмерной пассивности вплоть до утраты на время определенных функций (например, зрения), либо выливается в настоящую истерику.

Аутистам трудно себя организовать, у них постоянно что-то теряется и забывается, поэтому может показаться, что человек просто рассеянный. При этом у таких людей часто появляется «особый интерес», так называют хобби, которое по силе вовлечения может сравниться с влюбленностью. Например, любовь к определенного вида машинам, физике или чему-то еще.