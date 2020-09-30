Иногда даже самые полезные продукты могут нанести серьезный вред здоровью человеку. На этот раз из-за неправильных пищевых привычек пострадала пара из Ухани (Китай), у которой был диагностирован рак толстой кишки.

Как сообщает Oriental Daily, 60-летние супруги обратились к врачу, увидев кровь в стуле. После проведения колоноскопии у обоих обнаружилась злокачественная опухоль кишечника, хотя ни у одного из них в семейном анамнезе этого заболевания не было.

По словам врача, причиной рака стало употребление семян дыни на протяжении двух лет. Выяснилось, что супруги ежедневно съедали их по 250 грамм на каждого.

Медики отметили, что семена дыни считаются полезнее других закусок. Кроме того, они являются хорошим источником белков, витаминов и жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина и предотвратить различные заболевания.