5 вирусов, которые могут вызвать следующую пандемию 

Беда не приходит одна, и вирус-убийца не появляется в одиночку. В доковидных постапокалиптических антиутопиях, где 99 процентов населения погибало от вируса, а оставшиеся пытались выжить, виновником был вирус гриппа, просто потому, что всем известна эпидемия испанки 1918-1920 годов, а также меньшие по масштабам эпидемии 1957, 1968, 2009 годов. В реальности последними звонками перед наступлением глобальной пандемии стали недавние эпидемии — САРС в 2003-2004 и МЕРС в 2012 годах. Чего может ожидать человечество от пандемий будущего и какими они могут быть — в статье микробиолога, научного сотрудника Manchester Metropolitan University Виктории Дорониной, написанной специально для «Ленты.ру».

Вирусы

Относительный плюс пандемии COVID-19 в том, что она поражает людей старшего возраста. Если бы этот вирус поражал людей в возрасте от 20 до 50 лет, которые составляют основную часть рабочей силы, он мог бы стать началом конца западной цивилизации.

А теперь мы получили пандемию коронавируса, которая вызвала общемировой карантин и на сентябрь 2020 года уже официально дала 32 миллиона зараженных и 975 тысяч умерших. Неофициально число жертв больше, поскольку ряд правительств, например, Беларуси, сознательно занижают смертность.

Вирусы — самая распространенная форма биологических молекул. Все живые организмы, включая людей, постоянно атакуются вирусами из внешней среды. О большинстве из них мы даже не догадываемся, поскольку они направлены против бактерий или растений. Не все вирусы млекопитающих могут заражать человека, а те, которые могут, обычно отражаются иммунной системой.

Однако на смену тем вирусам, которые удалось условно победить с помощью вакцинации (оспа, вирус полиомиелита, свинка) или перевести в хроническое заболевание с помощью лекарств (ВИЧ), приходят новые. О них знают эпидемиологи и ученые, которые еще несколько лет назад предсказывали, что коронавирусы, циркулирующие в летучих мышах, могут стать причиной пандемии.

Разберем пять вирусов, которые могут вызвать пандемию в ближайшие годы.

Xенипавирусы

Слышали ли вы об этих вирусах? Естественный хозяин этих РНК-вирусов — летучие мыши. Вирусы вызывают болезни домашних животных и человека. Родственные им вирусы являются причиной легких заболеваний дыхательных путей у детей. Недавно два вируса из этого семейства «перепрыгнули» с животных на людей со смертельным исходом. Но если вы решите, что речь идет о всем надоевшем коронавирусе, будете неправы. Речь идет не о коронавирусах, а о представителях другой группы — хенипавирусах.

Хендра

Впервые вирус Хендра был обнаружен во время вспышки заболевания лошадей в конюшне в Хендре, провинции Квинсленд, Австралия. В 1994 году 14 лошадей и их тренер умерли от легочной инфекции, сопровождавшейся кровоизлияниями. Год спустя коневод, живший в 600 милях от города Маккей в Квинсленде, умер от воспаления мозговой оболочки, вызванного тем же вирусом. В 2011 умерло еще 24 лошади. В целом зарегистрировано семь случаев заражения людей, четверо из которых умерли.

Симптомы заражения людей вирусом Хендра могут быть респираторными, включая кровотечение и отек легких или, в некоторых случаях, вирусное воспаление мозговой оболочки.

В 2012 году была зарегистрирована вакцина против Хендры для лошадей. Однако в Австралии больше половины владельцев не вакцинируют своих животных. По большей части из-за стоимости прививки — 100 австралийских долларов каждые шесть месяцев на одну лошадь.

Путь заражения Хендрой начинается с летучих лисиц. Вирус содержится в их слюне, испражнениях и моче. Уничтожение лесов, в которых летучие лисицы живут, заставляет их мигрировать ближе к фермам. Там они заражают лошадей, а они, в свою очередь, — людей.

Если вам кажется, что Австралия слишком далеко, а большинство людей не имеют контакта с лошадьми, достаточно вспомнить вспышку коронавируса после Челтнемских скачек в Великобритании в марте 2020 года. Скачки привлекают большое количество зрителей, а лошадей привозят со всего мира, включая Австралию. Вирусу достаточно приобрести мутации, которые позволят ему с большей частотой «перепрыгивать» на людей, а затем между людьми.

Нипа

В 1999 году родственный Хендре вирус был обнаружен в Малайзии. Он был выделен после крупной вспышки респираторного заболевания у свиней и неврологического заболевания у людей, находившихся в тесном контакте с ними. Более 100 человек умерли. Для предотвращения распространения эпидемии было убито 1,1 миллиона свиней. Возбудитель вируса был выделен из умершего человека, который жил в деревне Нипа Ривер (Nipah River), поэтому хенипавирус был назван вирусом Нипа (Нипах).

Напомню, что по доминирующей гипотезе вариант вируса испанского гриппа, который привел к гибели 50-100 миллионов человек в начале ХХ века, «перепрыгнул» с диких уток на свиней, а затем и на человека где-то в США.

В 2001 году вспышка вируса Нипа была зарегистрирована в Бангладеш, и с тех пор обнаруживается там практически ежегодно. Кроме того, болезнь стала появляться и в Восточной Индии с ее миллиардным населением и массой туристов со всех концов света.

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В случае Нипа снова не обошлось без летучих лисиц. Эти летучие мыши распространены в Юго-Восточной Азии, Камбодже, Индонезии, Филиппинах, Таиланде, и в Африке, например, в Гане.

Вообще, туристы — отличный способ перемещения заболеваний из их «резервуаров» в тропических регионах планеты в умеренные широты с их холодным климатом, который заставляет людей забиваться в теплые помещения, где вирусы передаются очень эффективно.

Флавивирусы

Еще одна группа, которая постоянно выдвигает новые патогены человека, это флавивирусы. Если коронавирусы и хенипавирусы уже живут в млекопитающих, хозяева флавивирусов — членистоногие, к которым относятся комары и клещи. При их укусе вирус попадает в кровь человека, вызывая симптомы от лихорадки до менингита.

К флавивирусам принадлежит вирус желтой лихорадки, которые вызывал эпидемии в Новое время по всему миру, от молодого США до Закавказья. И хотя против некоторых известных флавивирусов есть вакцины, они могут вызывать антителозависимое усиление инфекции, когда предварительная вакцинация не облегчает, а утяжеляет течение заболевания.

Если хенипавирусы толкает к человеку уничтожение естественных мест обитания его носителей, атаки флавивирусов вызваны изменением климата. Потепление заселенных умеренных широт вызывает распространение носителей вирусов там, где они вымерзали зимой.

Вирус лихорадки Западного Нила (ЛЗН)

Природным резервуаром вируса ЛЗН служат множество видов птиц, включая вездесущего воробья. Комары, которые пьют кровь зараженных птиц, переносят вирус около 30 видам млекопитающих, включая лошадей, котов и собак, а также человека.

Примерно у 80 процентов людей, инфицированных ЛЗН, симптомы незначительны, но у 20 процентов людей появляются лихорадка, головная боль, рвота или сыпь, и у 1 процента развиваются тяжелые симптомы — энцефалит или менингит с ригидностью шеи, спутанностью сознания, судорогами. Риск смерти среди пациентов с симптомами, касающимися нервной системы, составляет около 10 процентов. Восстановление может занять от нескольких недель до месяцев.

Исследования вируса показывают, что он появился в Африке около тысячи лет назад. Впервые он был выделен в 1937 году в Уганде и до конца ХХ века был распространен в Африке и Азии. В XXI веке ЛЗН стал распространяться в северных широтах.

В Европе наиболее часто современный вирус встречается в Израиле и Египте, на французском побережье Средиземного моря. На территории бывшего СССР ЛЗН зарегистрирован в Армении, Азербайджане, Молдавии, Туркмении, Таджикистане, Казахстане и на Украине, в Одесской области.

В России вирус вызывал заболевания на юге европейской части страны и на территории Омской области. Например, в период с 1999 по 2012 год в Волгоградской области был зафиксирован 1001 случай заражения, 59 из них закончились смертью.

Вакцины против вируса лихорадки Западного Нила нет.

Денге

Заболевание вирусом приводит к лихорадке, боли в мышцах и суставах, сыпи и увеличению лимфатических узлов. При повторном заболевании развивается геморрагический синдром. В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в синдром шока денге, при котором кровяное давление падает до опасно низких значений. Смертность от шока может достигать 50 процентов.

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После Второй мировой войны лихорадка денге распространилась более чем в 120 странах, в основном в Азии и Южной Америке. Импорт из Кореи в США автомобильных шин, содержавших воду с личинками комаров, привел к появлению болезни в Северной Америке. Ежегодно от вируса денге умирают 10-20 тысяч человек. Учитывая развитие торговли между Южной Америкой, Африкой и Европой, появление денге в России — дело времени.

Ни специфического лечения симптомов, ни вакцины против денге не разработано.

Атеровирусы

Вирусы этой группы вызывают болезни домашних и диких животных, в том числе эпидемии (зоонотии), но их угроза человеку изучена плохо. К группе относятся вирус артериита лошадей, вирус репродуктивного и респираторного синдрома свиней (РИРС) и вирус геморрагической лихорадки обезьян.

Подобно всем перечисленным выше вирусам, геном атеровируса основан на РНК, он быстро мутирует, а значит, эволюционирует. Подобно ВИЧ, атеровирусы подавляют иммунную систему. Симптомы болезней варьируются от лихорадки до выкидышей.

Например, особо вирулентный штамм РИРС появился в Китае в 2006 году и распространился по Азии. У свиней, инфицированных этим высоковирулентным вирусом, развилась длительная высокая температура (41–42°C), тяжелые респираторные симптомы, покраснение кожи и цианоз ушей. Смертность среди пораженных животных составила 20–50 процентов. Кроме того, зараженные во время беременности свиноматки рожали мертвых или сильно ослабленных поросят.

Вирус передавался через контакт с инфицированными выделениями.

Заболевания человека не зафиксированы, но, учитывая сходную физиологию и многочисленные примеры передачи вирусов между свиньями и людьми, передача этого или сходного вируса — тоже дело времени.

В случае атеровирусов против людей работает интенсивно развивающееся сельское хозяйство, где десятки и сотни тысяч животных содержатся в плохих санитарных условиях и в близком контакте с людьми.

Все упомянутые вирусы могут вызвать пандемию, сравнимую или даже превышающую масштабы коронавирусной. Остается только надеяться, что в следующий раз государства и отдельные граждане будут лучше готовы к глобальному распространению болезни.

Виктория Доронина, микробиолог, научный сотрудник Manchester Metropolitan University