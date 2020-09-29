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Малышева назвала лучший цитрус, защищающий от рака легких 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Назван лучший цитрус, защищающий от рака легких
Фото: Вечерняя Москва
Российский врач и телеведущая Елена Малышева назвала лучший цитрус, который может помочь в борьбе с онкологией. По словам телеведущей, это кумкват. Цитрус выращивается во всем мире, его едят с кожурой.
Врач-невролог Дмитрий Шубин сообщил об исследовании в США, в котором приняли участи 400 тысяч человек.

— У 10 процентов испытуемых был рак легких, они тоже были разделены на группы. Часть из них получали антиоксидант, который содержится в кумквате — это бета-криптоксантин в изрядных дозах, другая часть — в небольших. Оказалось, что смертность тех, кто получал много антиоксиданта, меньше на 25 процентов, чем у тех, кто получал немного бета-криптоксантина,

— сообщил эксперт.
Шубин заявил, что это огромное исследование, антиоксидант не дает опухолям развиваться и возникать, но говорить о том, что это главное средство для лечения онкологии — нельзя.
Малышева уточнила, что больше всего бета-криптоксантина содержится именно в кумквате, в апельсинах его в два раза меньше, а в лимонах в 10 раз меньше, чем в кумквате. Поэтому эти цитрусовые считаются самыми полезными. видео опубликовано на YouTube.
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Болезни и лекарства , Елена Малышева , Дмитрий Шубин
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