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Ученые придумали, как лечить рак без лекарств

News.ru
2 часа назад
Учёные разработали экспериментальный способ лечения онкологических заболеваний, дающий возможность побудить раковые клетки самоуничтожаться при помощи системы по типу троянского коня.
По данным ToDay News Ufa, основной принцип, по которому работает новый метод, заключается в использовании наночастиц, покрытых аминокислотой, L-фенилаланином. Это вещество напрямую влияет на развитие и рост раковых клеток. Организм эту аминокислоту вырабатывать не может, но способен усваивать из мяса и молочных продуктов.
Эксперименты на мышах показали, что злокачественные клетки воспринимают имитатор этой аминокислоты как дружественную себе аминокислоту. На самом деле этот имитатор заставляет эти клетки самоустраняться. Для активации этого «режима» должна быть ускорена выработка активных форм кислорода. Согласно выводам учёных, этого процесса достаточно, чтобы раковые клетки были уничтожены без вреда для здоровья.
Болезни и лекарства,
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