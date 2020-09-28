Почему появляется косоглазие 

Косоглазие встречается у 2-4% населения. В медицине это заболевание называется страбизмом. Чаще всего его диагностируют еще в детстве, однако косогласие могут обнаружить и у взрослых. "Рамблер" рассказывает о его причинах.

Косоглазие может быть постоянным или периодическим, врожденным и приобретенным. Как правило, оно возникает из-за неправильно работы глазных мышц. Глазным яблоком управляют шесть мускулов. Если одна из мышц слабее или, наоборот, сильнее, глаз начинает отклоняться вверх, вниз, внутрь. Кроме того, страбизм проявляется при повреждении нервов.

Такие нарушения происходят из-за наследственности, астигматизма, близорукости или дальнозоркости, неврологических заболеваний, синдрома Дауна, церебрального паралича, опухоли мозга, а также травм головы, диабета, аутоиммунного заболевания мышц и нервов (миастении), болезни Грейвса, когда в организме переизбыток гормона щитовидной железы, и по другим причинам. У взрослых косоглазие часто появляется из-за перенесенного инсульта.

Стоит обратиться к окулисту, если снизилась острота зрения, не получается сфокусировать взгляд, начало двоиться в глазах, появилось напряжение, головная боль. Косоглазие корректируют с помощью специальных линз, повязки, лекарств, упражнений для глаз и операций.