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Правда ли, что на ресницах могут появиться клещи 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Правда ли, что на ресницах могут появиться клещи
Фото: depositphotos
Воспаление глаз мы склонны списывать на конъюктевит или ячмень. Причиной для возникновения неприятных болезней чаще всего называют попадание грязи на слизистую. Хотя зачастую виной всему может стать обычный ресничный клещ. "Рамблер" выяснил, что это за паразит и откуда он берется.
Клещ демодекс живет на коже у 95% населения и большинство из нас не испытывает никаких негативных последствий от такого "совместного проживания". Но некоторым он доставляет сплошные проблемы.
Паразита на ресницах невозможно рассмотреть, наибольшую активность он проявляет, когда защитные функции организма снижаются. Это особенно актуально в период сезонных заболеваний.
Симптомы клеща на ресницах имеют не только внешние проявления, но и приносят физический дискомфорт: глаза опухают, слезятся, в некоторых случаях проявялется зуд и боль. На краях ресниц может образоваться налет или кокон, в котором клещ откладывает яйца.
Умывание глаз теплой водой, сон на пуховых подушках, использование крема из общей банки и чужой косметики, а также ранодушное отношение к состоянию здоровья и гигиене (не только своей, но и домашних животных) — все это может спровоцировать глазного клеща на поражение тканей.
Определить тип заболевания глаз можно только у врача, для подтверждения поражения клещом необходимо будет сдать ресницу на анализ. Почему опасно спутать клеща с другими заболеваниями? Потому что лечение паразита может занять месяцы, иначе он будет проявлять себя при каждом спаде иммунитета.
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