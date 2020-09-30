Назван витамин, нехватка которого приводит к раку

Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D.

Она подчеркнула, что это вещество необходимо в любом возрасте и приносит пользу всему организму человека.

"Его нехватка влечет за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака", — отметила Дзгоева в комментарии "Аргументам и фактам".

Она добавила, что диагностировать гиповитаминоз по внешним симптомам в этом случае практически невозможно, поскольку его признаки неспецифичны и могут указывать на множество других проблем. Поэтому для выявления нехватки витамина D специалист порекомендовала сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).