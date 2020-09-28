Незаметные сигналы того, что ваши легкие поражены

На здоровье легких сейчас направлено внимание людей по всему. Дело в том, что коронавирусная инфекция, попадая в организм, пагубно воздействует на легкие, однако зачастую это обнаруживается, когда они уже серьезно поражены. Таким образом очень важно вовремя замечать любые сбои в функционировании легких, чтобы не пропустить болезнь.

Как выяснил "Рамблер", специалисты выделяют сигналы поражения легких, которые многие не замечают. Об этом рассказал СМИ российский врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По словам медика, люди зачастую не обращают внимания на первые симптомы болезни, чем значительно осложняют ее дальнейшее лечение. Так, особенно важно обратить внимание на одышку, кашель, выделение мокроты и повышение температуры.

"Они прекрасно распознают свою одышку от чужой. Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу", — объяснил Пурясев.

При этом стоит обратить внимание на дискомфорт и боли в грудной клетке, а также выраженное ограничение вдоха.

"Если эти симптомы не прогрессируют, то есть постепенно снижается температура тела и (нормализуется общее состояние — Прим. Ред.), я думаю, что тревожиться не стоит. Это не повод для того, чтобы начинать принимать антибиотики и делать компьютерную томографию.