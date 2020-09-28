Незаметные сигналы того, что ваши легкие поражены

"Они прекрасно распознают свою одышку от чужой. Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу", — объяснил Пурясев.
"Если эти симптомы не прогрессируют, то есть постепенно снижается температура тела и (нормализуется общее состояние — Прим. Ред.), я думаю, что тревожиться не стоит. Это не повод для того, чтобы начинать принимать антибиотики и делать компьютерную томографию.
Если же человек видит, что на протяжении двух-трех дней после того, как появились эти симптомы и они усиливаются, что появляется либо второй волной лихорадка, либо не прекращается первая волна лихорадки, это может быть признаком серьезного поражения легких. В этом случае нужно провести исследование и сменить тактику лечения", — рассказала заведущая кафедрой семейной медицины медицинского университета Астаны Наталья Латыпова.