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Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта 

Ura.Ru 2 часа назад
Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта
Фото: Ura.Ru
Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов. Он отметил, что мозг чувствителен и его способности к восстановлению весьма ограничены, поэтому необходимо обратить внимание на профилактику инсульта.

Симптомы микроинсультов

  • Высокое давление выше 220 мм рт ст, гипертонический криз
  • Онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти
  • Локальное нарушение двигательного аппарата. Слабость в кисти
  • Расстройство речи
  • Асимметрия лица, опущенные уголки рта
  • Выпадение полей зрения. Слева или справа — зависит от того, в каком полушарии мозга возникло поражение зрительных путей
  • Распирающая головная боль с рвотой
  • Вращательное головокружение
  • Снижение активности
  • Заторможенность
  • Нарушение координации, потеря устойчивости
  • Потеря сознания
  • Двоение в глазах

Как действовать при инсульте

Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт.
В случае него первую медицинскую помощь необходимо оказать в первые 90 минут. Тогда шансов на восстановление функций мозга будет намного больше, чем в случае опоздания.
Чтобы не допустить развитие болезни, важна профилактика: контроль сахара, давления и холестерина, движение и правильное питание.

Факторы риска

  • Гипертоническая болезнь
  • Нарушение ритмов сердца
  • Склонность к повышенной свертываемости крови
  • Сахарный диабет
  • Возраст
  • Сосудистые изменения
  • Наследственность
  • В молодом возрасте (до 45 лет) — травмы в области шеи.
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