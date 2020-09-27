Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта 

Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов. Он отметил, что мозг чувствителен и его способности к восстановлению весьма ограничены, поэтому необходимо обратить внимание на профилактику инсульта.
Симптомы микроинсультов
- Высокое давление выше 220 мм рт ст, гипертонический криз
- Онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти
- Локальное нарушение двигательного аппарата. Слабость в кисти
- Расстройство речи
- Асимметрия лица, опущенные уголки рта
- Выпадение полей зрения. Слева или справа — зависит от того, в каком полушарии мозга возникло поражение зрительных путей
- Распирающая головная боль с рвотой
- Вращательное головокружение
- Снижение активности
- Заторможенность
- Нарушение координации, потеря устойчивости
- Потеря сознания
- Двоение в глазах
Как действовать при инсульте
Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт.
В случае него первую медицинскую помощь необходимо оказать в первые 90 минут. Тогда шансов на восстановление функций мозга будет намного больше, чем в случае опоздания.
Чтобы не допустить развитие болезни, важна профилактика: контроль сахара, давления и холестерина, движение и правильное питание.
Факторы риска
- Гипертоническая болезнь
- Нарушение ритмов сердца
- Склонность к повышенной свертываемости крови
- Сахарный диабет
- Возраст
- Сосудистые изменения
- Наследственность
- В молодом возрасте (до 45 лет) — травмы в области шеи.