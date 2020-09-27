Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта 

Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов. Он отметил, что мозг чувствителен и его способности к восстановлению весьма ограничены, поэтому необходимо обратить внимание на профилактику инсульта.

Симптомы микроинсультов

Высокое давление выше 220 мм рт ст, гипертонический криз

Онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти

Локальное нарушение двигательного аппарата. Слабость в кисти

Расстройство речи

Асимметрия лица, опущенные уголки рта

Выпадение полей зрения. Слева или справа — зависит от того, в каком полушарии мозга возникло поражение зрительных путей

Распирающая головная боль с рвотой

Вращательное головокружение

Снижение активности

Заторможенность

Нарушение координации, потеря устойчивости

Потеря сознания

Двоение в глазах

Как действовать при инсульте

Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт.

В случае него первую медицинскую помощь необходимо оказать в первые 90 минут. Тогда шансов на восстановление функций мозга будет намного больше, чем в случае опоздания.

Чтобы не допустить развитие болезни, важна профилактика: контроль сахара, давления и холестерина, движение и правильное питание.

Факторы риска