Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду, после того как в ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека, сообщается в пресс-релизе.

Паразитический организм неглерия Фоулера, вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом.

"Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амебы, в сети водопровода", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте города.

Департамент здравоохранения округа Бразориа сообщил властям города, что из-за неглерии Фоулера в больницу попал шестилетний мальчик. Три из 11 взятых специалистами проб показали, что паразит находится в системе водоснабжения.

Изначально горожан призвали не пить воду из-под крана, не поить ей домашних животных и не использовать ее для мытья, однако позднее разрешили пользоваться водой после кипячения. При этом население предупредили, что вода не должна попадать в нос.

"Люди не могут заразиться неглерией Фоулера, когда пьют воду. Амеба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос", - сообщили власти.