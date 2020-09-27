Как понять, что у вас паническая атака

В какой-то момент организм может перестать справляться со стрессом, и всеми возможными способами дает понять, что пора отдохнуть. И, как результат, случается паническая атака. «Рамблер» расскажет, как понять, что у вас этот острый приступ, и что делать в таких случаях.

Большинство тех, кто сталкивался с паническими атаками, жаловались на затрудненное дыхание. В этот момент человек начинает чувствовать, что не может сделать вдох, а это еще больше усиливает страх. В таких случаях нужно взять себя в руки, и стараться дышать глубоко и медленно, поскольку частое дыхание только усилит приступ. В стрессовых ситуациях многие также испытывают ощущение, будто бы сейчас начнется рвота. При глубоком дыхании тошнота очень быстро пройдет.

Для панической атаки также характерно учащенное сердцебиение, боль в груди или голове. Из-за этих симптомов многие воспринимают свое состояние за сердечный приступ. Если у вас есть нарушения в работе сердца, следует сразу же вызвать скорую помощь. А если же у вас уже случались панические атаки, то специалисты советуют лечь на спину и также сконцентрироваться на медленном дыхании. Как только тело расслабится, боль прекратится.

Во время панической атаки также может ощущаться онемение или покалывание. В этом случае нужно помассировать ту часть тела, в которой это происходит.