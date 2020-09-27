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Психиатр объяснила, когда игра перерастает в зависимость 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Врач объяснила, когда игра перерастает в зависимость
Фото: Вечерняя Москва
Психиатр, кандидат медицинских наук Наталья Шимчук рассказала, когда игры в гаджете безопасны, а когда следует задуматься о развитии игрового расстройства.
По словам специалиста, в простых логических играх есть польза — они дают возможность расслабиться всем отделам мозга. Тревожиться не стоит, если таким способом человек снимает эмоциональное, умственное и физическое напряжение.

"Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой — Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?" — отметила Шимчук.

Нет ничего плохого в том, чтобы занять себя играми в свободные два-три часа, отметила психиатр.
Однако если невозможно оторваться от игры в транспорте, на работе, по возвращении домой следует задуматься — возможно, это игровая зависимость.
Игры не должны мешать социальным и рабочим обязанностям, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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