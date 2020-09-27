Врач объяснила, когда игра перерастает в зависимость

Психиатр, кандидат медицинских наук Наталья Шимчук рассказала, когда игры в гаджете безопасны, а когда следует задуматься о развитии игрового расстройства.

По словам специалиста, в простых логических играх есть польза — они дают возможность расслабиться всем отделам мозга. Тревожиться не стоит, если таким способом человек снимает эмоциональное, умственное и физическое напряжение.

"Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой — Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?" — отметила Шимчук.

Нет ничего плохого в том, чтобы занять себя играми в свободные два-три часа, отметила психиатр.

Однако если невозможно оторваться от игры в транспорте, на работе, по возвращении домой следует задуматься — возможно, это игровая зависимость.

Игры не должны мешать социальным и рабочим обязанностям, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.