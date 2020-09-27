Может ли при ОРВИ пропасть обоняние и вкус 

При ОРВИ обоняние снижается из-за отека верхних отделов носа, его пазух. В редких случаях обоняние и вкус при ОРВИ может пропасть из-за поражения вирусом обонятельных нервных окончаний. Развитие заболевания может как сопровождаться насморком, так происходит и без насморка.

Патогенез потери обоняния

Обонятельная чувствительность помогает человеку воспринимать ароматы, а осязательная — ощущать вкус продуктов. Если в ходе ОРВИ заложенность носа не пролечена, то после выздоровления пропадают ощущения и способность различать запахи.

В то же время потеря обоняния при простуде с насморком — нормальный процесс из-за симптомов заболевания. Патогенезом потери вкусового и обонятельного восприятия считается отечность слизистых оболочек с проявлением неблагоприятных осложнений, включающих нарушение функций нервных окончаний, отвечающих за подачу сигнала в головной мозг.

Внутренняя поверхность носовых ходов включает чувствительные клетки, в здоровом состоянии улавливающие ароматы и транспортирующие информацию о них к определенным участкам головного мозга. Здесь ответственные клетки производят детальный анализ, после чего запахи приобретают свой характер и наименование.

Часто возникающий насморк, при котором регулярно накапливается слизь, существенно снижает функции нервных рецепторов, блокирует прохождение сигнала от нервов в центр головного мозга, отвечающего за обоняние. Поэтому медики направляют лечение на уменьшение отеков слизистых оболочек, на снижение клинических признаков болезни. Это касается лечения ОРВИ, протекающих и без насморка, и с насморком.

горького;

сладкого;

кислого;

соленого. При нарушении функций вкусовых и обонятельных рецепторов утрачивается их чувствительность, теряется способность передавать сигналы в ответственные за их распознавание участки головного мозга. Недостаток сведений о запахах окружения не позволяет мозгу в полной мере производить и анализ вкусов, разграничение выраженных факторов:

Исчезновение ощущения вкуса и запаха приводит к полной потере способности мозга различать вкусовые оттенки продуктов.

Что предпринять

При простуде важно активно лечиться, чтобы исключить ситуацию, когда из-за насморка при ОРВИ может пропасть обоняние и вкус. Восстановить ощущения можно лекарственными средствами, исключая сосудосуживающие капли, которые сами по себе снижают обоняние.

Также врачи рекомендуют использовать минимальное количество масляных капель, которые мешают естественным функциям слизистых носовых ходов. Не рекомендуются раздражающие народные средства.

Зная, что во время ОРВИ без насморка может пропадать обоняние и вкус, важно начать лечение строго по назначению врача. Иначе можно навсегда потерять способность различать вкусы и запахи. Поэтому самолечение здесь опасно, важно получить консультацию врача.

При потере обонятельных, вкусовых ощущений после выздоровления в результате перенесенной ОРВИ увеличивается время их восстановления, когда затронуты нервные окончания, нарушена нервная проводимость. Для ее восстановления требуется направленное лечение у специалиста.