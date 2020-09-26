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Как может навредить аппарат Илизарова 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Чем опасен аппарат Илизарова
Фото: depositphotos.com
Перелом кости — крайне неприятное событие в жизни любого человека. Особенно, если он сложный — при котором кость повреждена в двух или более местах. Для помощи таким пациентам врачи используют аппарат Илизарова, с помощью которого можно максимально четко зафиксировать фрагменты кости, обеспечить ее сжатие или вытяжение, а также быстрое сращивание. Но «Рамблер» расскажет, как прибор может навредить человеку.
Для начала стоит разобраться в том, как устанавливается аппарат Илизарова. Процедура проходит исключительно в лабораторных условиях с обязательным использованием наркоза. С помощью специальной медицинской дрели металлические спицы прибора аккуратно вводятся под прямым углом в часть кости. Спицы между собой закрепляются с использованием полуколец, на которых размещаются подвижные штанги.
Примечательно то, что в дальнейшем можно будет регулировать расстояние между спицами, направлять их. При сближении колец аппарата можно добиться постепенного сжатия кости, а при удалении колец происходит ее вытяжение. Но делать это должен только врач, самостоятельно — слишком рискованно. Именно по этой причине пациенты с установленным аппаратом Илизарова должны находиться под постоянным наблюдением специалистов, регулярно приходить на прием к врачу для проведения манипуляций с подвижными штангами.
Очевидно, что у данного прибора множество плюсов, главным из которых является то, что пациент со сложным переломом может находиться дома, а не в стационаре. Ведь кому захочется по доброй воле лежать в больнице два месяца. Но в то же время аппарат Илизарова может нанести больному серьезный вред. Так как спицы, проходящие через кости и кожу, являются для организма инородным телом тела, они могут стать причиной воспаления тканей и появления нагноения, а это, в свою очередь, может стать причиной развития инфекции. Кроме того, на коже после снятия конструкции чаще всего остаются шрамы.
Поэтому использование аппарата Илизарова требует от пациента максимально внимательного отношения к соблюдению санитарных норм. Для того, чтобы избежать проблем с воспалением, на каждую спицу выкладывается медицинская салфетка, которая предварительно смачивается в 50%-ном спиртовом растворе. После установки аппарата менять салфетки на спицах необходимо будет каждые двое суток. В случае обнаружения покраснения вокруг места вхождения спицы, появления неприятных болевых ощущений, возможного образования выделений, необходимо в срочном порядке обработать места входа специальным лекарственным препаратом и незамедлительно обратиться к врачу.
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