Опасные симптомы во время критических дней

Нарушение менструального цикла – это серьезный повод для беспокойства. Ведь это первый сигнал для женщины, что в ее организме происходят серьезные изменения, и, к сожалению, они далеко не всегда положительные. «Рамблер» расскажет, о каких опасных симптомах свидетельствует сбой цикла.
Прежде чем пытаться нормализовать менструальный цикл, нужно определить причину его сбоя. Она может быть как физиологической, так и патологической.
Основные причины нарушений цикла:
- изменение гормонального фона;
- раннее истощение яичников;
- инфекции мочеполовых или половых органов;
- наследственность;
- стресс;
- чрезмерная худоба или ожирение;
- синдром поликистозных яичников;
- применение большого количества медицинских препаратов;
- смена климатических зон;
- беременность любой локализации;
- вредные привычки;
- аномалии строения половых органов;
- заболевания матки.
В зависимости от этиологического фактора, нарушение менструального цикла может проявляться по-разному, поэтому в гинекологии выведена классификация клинических проявлений, среди которых:
- альгодисменорея - боль внизу живота, тошнота, головные боли, часто сопровождающие менструацию;
- дисменорея - преждевременное наступление менструации или ее задержка;
- олигоменорея – короткие месячные с продолжительностью 1 – 2 дня;
- опсоменорея – редкие выделения с промежутками 1 раз в 3 месяца.
- метроррагия - кровотечения из половых путей в середине цикла.
- меноррагия – цикл продолжается до 12-ти дней с обильными кровянистыми выделениями;
- полименорея – интервал между менструациями не больше 21 день;
- дисменорея – нестабильный цикл, проявляется резко без сопутствующих симптомов;
- гипоменорея – скудные кровянистые выделения;
- полименорея – интервал между менструациями меньше 21 дня.
Чаще всего нарушение менструального цикла сигнализирует о серьезной патологии. Конечно, если дело в смене климата, то сбой будет незначительным, и уже в следующем месяце цикл нормализуется. Если же нарушение беспокоит вас регулярно – это веский повод обратиться к врачу.