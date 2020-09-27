Опасные симптомы во время критических дней

Нарушение менструального цикла – это серьезный повод для беспокойства. Ведь это первый сигнал для женщины, что в ее организме происходят серьезные изменения, и, к сожалению, они далеко не всегда положительные. «Рамблер» расскажет, о каких опасных симптомах свидетельствует сбой цикла.

Прежде чем пытаться нормализовать менструальный цикл, нужно определить причину его сбоя. Она может быть как физиологической, так и патологической.

изменение гормонального фона;

раннее истощение яичников;

инфекции мочеполовых или половых органов;

наследственность;

стресс;

чрезмерная худоба или ожирение;

синдром поликистозных яичников;

применение большого количества медицинских препаратов;

смена климатических зон;

беременность любой локализации;

вредные привычки;

аномалии строения половых органов;

заболевания матки. Основные причины нарушений цикла:

альгодисменорея - боль внизу живота, тошнота, головные боли, часто сопровождающие менструацию;

дисменорея - преждевременное наступление менструации или ее задержка;

олигоменорея – короткие месячные с продолжительностью 1 – 2 дня;

опсоменорея – редкие выделения с промежутками 1 раз в 3 месяца.

метроррагия - кровотечения из половых путей в середине цикла.

меноррагия – цикл продолжается до 12-ти дней с обильными кровянистыми выделениями;

полименорея – интервал между менструациями не больше 21 день;

дисменорея – нестабильный цикл, проявляется резко без сопутствующих симптомов;

гипоменорея – скудные кровянистые выделения;

полименорея – интервал между менструациями меньше 21 дня. В зависимости от этиологического фактора, нарушение менструального цикла может проявляться по-разному, поэтому в гинекологии выведена классификация клинических проявлений, среди которых: