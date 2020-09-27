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Опасные симптомы во время критических дней

Анастасия Иванова
3 часа назад
Нарушение менструального цикла – это серьезный повод для беспокойства. Ведь это первый сигнал для женщины, что в ее организме происходят серьезные изменения, и, к сожалению, они далеко не всегда положительные. «Рамблер» расскажет, о каких опасных симптомах свидетельствует сбой цикла.
Прежде чем пытаться нормализовать менструальный цикл, нужно определить причину его сбоя. Она может быть как физиологической, так и патологической.
Основные причины нарушений цикла:
  • изменение гормонального фона;
  • раннее истощение яичников;
  • инфекции мочеполовых или половых органов;
  • наследственность;
  • стресс;
  • чрезмерная худоба или ожирение;
  • синдром поликистозных яичников;
  • применение большого количества медицинских препаратов;
  • смена климатических зон;
  • беременность любой локализации;
  • вредные привычки;
  • аномалии строения половых органов;
  • заболевания матки.
В зависимости от этиологического фактора, нарушение менструального цикла может проявляться по-разному, поэтому в гинекологии выведена классификация клинических проявлений, среди которых:
  • альгодисменорея - боль внизу живота, тошнота, головные боли, часто сопровождающие менструацию;
  • дисменорея - преждевременное наступление менструации или ее задержка;
  • олигоменорея – короткие месячные с продолжительностью 1 – 2 дня;
  • опсоменорея – редкие выделения с промежутками 1 раз в 3 месяца.
  • метроррагия - кровотечения из половых путей в середине цикла.
  • меноррагия – цикл продолжается до 12-ти дней с обильными кровянистыми выделениями;
  • полименорея – интервал между менструациями не больше 21 день;
  • дисменорея – нестабильный цикл, проявляется резко без сопутствующих симптомов;
  • гипоменорея – скудные кровянистые выделения;
  • полименорея – интервал между менструациями меньше 21 дня.
Чаще всего нарушение менструального цикла сигнализирует о серьезной патологии. Конечно, если дело в смене климата, то сбой будет незначительным, и уже в следующем месяце цикл нормализуется. Если же нарушение беспокоит вас регулярно – это веский повод обратиться к врачу.
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