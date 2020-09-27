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У границ России зарегистрировали новый случай бубонной чумы 

Lenta.ru и ещё 8 4 часа назад
У границ России зафиксирован новый случай чумы
Фото: ТК «Звезда»
В Монголии, граничащей с Россией, зарегистрировали новый случай заражения бубонной чумой. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.
По данным агентства, инфицированной оказалась 25-летняя женщина из провинции Ховд, которая ела мясо сурка. Ее госпитализировали в местное медицинское учреждение, болезнь подтвердили лабораторные анализы. Еще 19 человек, которые контактировали с ней, изолированы.
С начала года в Монголии выявили уже 22 случая предполагаемого заражения бубонной чумой, шесть диагнозов подтвердили результаты лабораторных исследований. В стране за последнее время зафиксировано три смерти от бубонной чумы: в сентябре 2020 года скончался один из зараженных в провинции Завхан, в августе от инфицирования умер 42-летний мужчина в провинции Ховд, в июле скончался 15-летний подросток в провинции Говь-Алтай.
Ранее российский врач-инфекционист Иван Коновалов напомнил, что вспышки чумы периодически случаются и на территориях России. Речь идет о регионах, где традиции местных народов подразумевают поедание сырого мяса. В то же время он напомнил, что от возбудителя чумы существует вакцина.
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Болезни и лекарства , Иван Коновалов
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