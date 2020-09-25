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Ранние признаки того, что вас ждет рассеянный склероз 

Диана Товсепова 7 часов назад
Ранние признаки того, что вас ждет рассеянный склероз
Фото: depositphotos.com
Одно из самых неприятных заболеваний, которые портят жизнь людям в возрасте — рассеянный склероз. Болезнь проявляется в нарушениях речи и памяти, неспособности осуществлять направленные четкие движения, снижение мышечной силы, неврологические нарушения.
Рассеянный склероз поражает центральную нервную систему и рушит связь между мозгом и другими частями тела. Однако симптомы этой болезни зачастую проявляются, когда она уже на тяжелой стадии.
Как выяснил "Рамблер", специалисты отмечают, что склероз у всех протекает и проявляет себя по-разному. Однако есть ряд ранних симптомов, которые могут указывать на проблемы в будущем.

Онемение лица

Одна часть лица может терять чувствительность и подвижность. Неоднократное проявление такого симптома может говорить о развитии болезни.

Боль в глазу

Ухудшение зрения и боль в одном глазу также указывает на проблемы со здоровьем. Больные вспоминают свои ощущения так: "будто ты смотришь сквозь грязные солнцезащитные очки".

Не чувствую ногу

Онемение конечности после нахождения в одной позе чувствовал каждый. Однако если чувствительность не возвращается, то это может стать сигналом болезни.

Голова кругом

Сильно выраженное головокружение, не проходящее сутками, также называют симптомом склероза. При этом оно сопровождается неуклюжестью движения, неустойчивостью походки и потерей равновесия
Медики отмечают, что вышеперечисленные симптомы могут говорить о диагнозе "Рассеянный склероз", если не проходят в течении двух дней. К тому же для симптомов рассеянного склероза характерна периодичность, а не постепенное нарастание: они то появляются, то исчезают.
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