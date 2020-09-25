Откуда берется "вдовий горб" и что с ним делать

Даже если вы не слышали, что такое «вдовий горб», то скорее всего замечали странное строение шеи у многих женщин среднего возраста.

Фото: Рамблер Рамблер

Так, «вдовьим горбом» называют маленький горб или выпуклость у основания шеи. Появляется он и у мужчин, и у женщин в немолодом возрасте.

Его причиной, как выяснил «Рамблер», чаще всего считают грудной кифоз — искривление грудного отдела позвоночника. К грудному кифозу приводят неправильная осанка, привычка сутулиться или хронически неправильное положение спины во время работы. Со временем это переходит искривление верхнего отдела позвоночника с изгибом назад.

Еще одной причиной возникновения «вдовьего горба» называют остеопороз —заболевание, связанное со снижением минеральной плотности костной ткани. Это повышает риск компрессионного перелома, увеличивающего кривизну физиологического кифоза в области грудной клетки, и приводит к формированию горба.

Что с этим делать?

В качестве профилактики кифоза поможет привычка держать правильную осанку, а уже появившийся горб на ранней стадии может вылечить укрепление мышц верхней части спины.

Специалисты рекомендуют выполнять следующие упражнения:

Прижимаем подбородок к груди. Это полезно для дисков позвонков шеи и укрепления шейных мышц.

Сжимание лопаток. Сцепите руки в замок ща спиной и отведите максимально назад, не расцепляя их. Держа руки за спиной, сцепите их в замок. Прогните спину и вернитесь в исходное положение.

Отжимания. Делайте отжимания в углу комнаты или у дверного косяка так, чтобы плечи проходили между руками.