Как облегчить варикоз 

Варикозное расширение вен нижних конечностей — заболевание, которое не исследовано до конца. Каждый случай врачи исследуют индивидуально и рекомендуют способы лечения. Однако способы облегчить симптомы варикоза едины для всех. "Рамблер" рассказывает, что делать при боли и тяжести в ногах при варикозе.

Легкий спорт

Физические упражнения с тяжелым весом запрещены при варикозе, но легкие спортивные упражнения помогут облегчить неприятные ощущения. Отлично подойдет легкий бег, езда на велосипеде, йога, плавание и растяжка. Будет хорошо, если спорт совмещать с пешими прогулками. Избегайте упражнений с резкими движениями и прыжками.

Правильное питание

Избегайте набора веса, так как повышение массы тела сильно вредит ногам, увеличивая на них нагрузку. Сбалансированное употребление белков, жиров и углеводов положительно влияет на здоровье вен и организма в целом. Не забывайте поддерживать водный баланс и употреблять фрукты и овощи, в которых содержится клетчатка.

Положение ног

Следите за положением ваших ног в течение дня. После того, как приходите домой, поднимайте ноги наверх. Их можно положить на высокую поверхность на 20 минут. Во время сна подкладывайте под ноги валик, а, когда сидите за рабочим столом или на диване, можно подставить небольшую табуретку.