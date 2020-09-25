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Народные средства против папиллом 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Народные средства против папиллом
Фото: depositphotos.com
Папилломами называют доброкачественные образования на коже. Они появляются из-за папилломавирусов. Существует много аптечных средств для их выведения, но не все доверяют лекарственным мазям. "Рамблер" рассказывает об эффективных народных средствах от этих кожных образований.
Перед тем, как начать лечение папиллом народными средствами, нужно обследоваться у врача. В некоторых случаях образования могут перерасти в злокачественные. Тогда в лечении требуется помощь специалиста. К тем папилломам, которые врач посчитал безопасными, можно применять народные средства.

Хозяйственное мыло

О лечебных свойствах хозяйственного мыла говорили еще давно. Считается, что оно создает на коже щелочную среду, благодаря которой папиллома засыхает и отваливается сама по себе. Рекомендуется смачивать мыло в воде, а потом натирать им папилломы. Продолжительность курса составляет 30 дней. Важно не задевать остальную кожу, которая расположена рядом с образованием. Из-за хозяйственного мыла она начнет сохнуть и шелушиться.

Касторовое масло

Еще один ингредиент, который популярен в народной медицине. Для лечения папилломавирусы рекомендуется натирать их касторкой утром и вечером. Этот способ избавления от образований считается самым щадящим, но процесс лечения может растянуться на недели и месяцы. Кроме того, не все виды памиллом восприимчивы к нему.

Сок чистотела

Многие пользовались чистотелом, но использовали его неправильно. Для борьбы с папилломами нужно иметь растение под рукой, так как его сок обязательно должен быть свежим. Для избавления от доброкачественных опухолей нужно обработать папиному соком чистотела, а потом приложить к этому месту вату с соком, а сверху залепить пластырем. Делать процедуры необходимо до полного исчезновения папиллом.
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