Какие болезни можно подцепить в бассейне 

Занятия плаванием — очень полезная вещь и для укрепления мышц спины, и для повышения общего тонуса организма. Вода расслабляет и помогает освободить голову от лишних мыслей. Правда, недостатки в таком виде спорта тоже есть. Среди них высокая вероятность подхватить инфекцию. Об этом "Рамблер" расскажет подробнее.

Медицинские справки для посещения общественного бассейна, давно не панацея, всем известно, что их можно купить или попросить "нарисовать" на работе, а в некоторых местах они и вовсе не требуются. А инфекции бдят. Но какие именно?

Грибок

Грибковая инфекция прячется не в самом бассейне, а на влажных поверхностях пола и душевой кабины. Поэтому в бассейнах просят использовать резиновые тапочки или обработать ноги противогрибковым порошком. Также следует внимательно относиться к местам между пальцами ног и убирать оттуда влагу, а также не трогать чужие плавательные принадлежности. Игнорировать эти требования не стоит, потому что грибок вызывает зуб, а еще его трудно лечить.

Конъюнктивит

Воду в бассейне очищают с помощью хлорки, но ее высокая концентрация может вызвать раздражение глаз, а далее спровоцировать развитие конъюктевита. Если же вода недостаточно чистая, велика вероятность развития. бактериального конъюнктивита. Глаза краснеют, воспаляются и отекают, позже начинает выделяться гной. Практически все коньюктивиты, за исключением аллергического, передаются контактным путем, поэтому чтобы избежать заболевания, необходимо носить специальные очки.

Кишечные инфекции

Хлор убивает вредные микробы, но криптоспоридии ему неподвластны. Это главные паразиты бассейнов, которые попадают в воду с фекалиями зараженного человека и поражают кишечник. Именно они вызывают тошноту, рвоту, боль в желудке и диарею. Важно стараться не глотать воду из бассейна и не посещать его после болезни, когда иммунитет ослаблен.

Врачи советуют ходить в бассейн рано утром, когда в нем успело побывать минимум посетителей. Так как некоторым бактериям требуется около часа, чтобы погибнуть в хлорированной воде. Соотвественно, раннее утро (после 8 часов отдыха) — самое безопасное время.