Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Можно ли избавиться от храпа навсегда 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
Можно ли избавиться от храпа навсегда
Фото: depositphotos
Кажется, что храп — это особенность, которая вызывает больше дискомфрта у окружающих, чем у того, кто храпит. На самом же деле, храп представляет смертельную опасность для человека. "Рамблер" выяснил, можно ли избавиться от него навсегда.
Основная причина храпа — это хронические заболевания дыхательной системы: атрофия неба, сужение дыхательной трубки или искривление перегородки носа.
Когда человек храпит, значит нарушен доступ воздуха к легким. Часто случается и такое, что у человека вовсе прерывается дыхание. У некоторых пациентов остановка дыхания в течение сна происходит до 500 раз, в результате человек не дышит около двух часов. Кислородное голодание, которое происходит в итоге, отражается на памяти, концентрации и активности. В худшем случае человек просто задыхается во время сна.
Так что первое, что необходимо понять, храп — это показатель дисфункции в организме, которая с возрастом становится только хуже и самостоятельно не проходит. Мышцы ослабевают, мягкие ткани западают все чаще и шансы на удушье увеличиваются, поэтому с храпом обязательно нужно обращаться к врачу.
Вылечить храп может быть очень не просто. Для начала необходимо отказаться от вредных привычек — курение и алкоголь обостряют симптом. В некоторых случаях достаточно наладить режим работы и отдыха, а в других помогает только хирургическое вмешательство, в третьих — длительный прием препаратов.
В целом, храп полностью вылечить не только можно, но и нужно, но всегда есть возможность повторного появления симптома. Чаще всего рецидив происходит из-за ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы и повторного отвисания мягких тканей. Зачастую эти ухудшения связаны с возрастом.
Видео дня. Продукты, которые помогают работать щитовидке
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы опасные методы отбеливания зубов
06:05
Названы опасные методы отбеливания зубов
ЗОЖ
ВОЗ проверяет полынь как средство от COVID
00:38
ВОЗ проверяет полынь как средство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
09:41
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему при беге начинает колоть в боку
06:54
Почему при беге начинает колоть в боку
ЗОЖ
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
06:12
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
ЗОЖ
Что известно об эффективности лекарства от COVID
03:06
Что известно об эффективности лекарства от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение