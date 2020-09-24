Можно ли избавиться от храпа навсегда 

Кажется, что храп — это особенность, которая вызывает больше дискомфрта у окружающих, чем у того, кто храпит. На самом же деле, храп представляет смертельную опасность для человека. "Рамблер" выяснил, можно ли избавиться от него навсегда.

Основная причина храпа — это хронические заболевания дыхательной системы: атрофия неба, сужение дыхательной трубки или искривление перегородки носа.

Когда человек храпит, значит нарушен доступ воздуха к легким. Часто случается и такое, что у человека вовсе прерывается дыхание. У некоторых пациентов остановка дыхания в течение сна происходит до 500 раз, в результате человек не дышит около двух часов. Кислородное голодание, которое происходит в итоге, отражается на памяти, концентрации и активности. В худшем случае человек просто задыхается во время сна.

Так что первое, что необходимо понять, храп — это показатель дисфункции в организме, которая с возрастом становится только хуже и самостоятельно не проходит. Мышцы ослабевают, мягкие ткани западают все чаще и шансы на удушье увеличиваются, поэтому с храпом обязательно нужно обращаться к врачу.

Вылечить храп может быть очень не просто. Для начала необходимо отказаться от вредных привычек — курение и алкоголь обостряют симптом. В некоторых случаях достаточно наладить режим работы и отдыха, а в других помогает только хирургическое вмешательство, в третьих — длительный прием препаратов.

В целом, храп полностью вылечить не только можно, но и нужно, но всегда есть возможность повторного появления симптома. Чаще всего рецидив происходит из-за ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы и повторного отвисания мягких тканей. Зачастую эти ухудшения связаны с возрастом.