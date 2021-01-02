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Врач объяснил, что такое сахарный диабет 

Анастасия Иванова 1 час назад
Врач объяснил, что такое сахарный диабет
Фото: depositphotos.com
Недавно в Минздраве назвали заболевания, ухудшающие течение COVID-19. Одно из них — сахарный диабет. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году это станет седьмой причиной смертей людей во всем мире.
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев объяснил простыми словами, что такое сахарный диабет и что происходит в организме при данном заболевании. Он написал об этом на своей странице в Facebook. Подробнее — в материале "Рамблера".
Врач рассказал, что сначала еда попадает в желудок, а потом в кишечник, где из нее извлекается глюкоза, которая, в свою очередь, "выбрасывается" в кровь. Поджелудочная железа при повышении уровня сахара выделяет гормон инсулин. Он транспортирует глюкозу в клетки из крови.

"Представьте миллиарды клеток своего организма как небольшие сферы с закрытыми дверями. Ключом ко всем этим дверям ваших клеток является инсулин. Глюкоза скапливается вокруг, однако не может попасть внутрь без ключа. Лишняя глюкоза оседает на стенках сосудов и повреждает ее, в результате возникает поражение сосудов глаз, ног, почек", — написал Денис Прокофьев.

Чтобы организм смог забрать глюкозу из крови, необходим инсулин. Если гормон не вырабатывается поджелудочной железой, "организм забирает глюкозу во взаимодействии с инсулинонезависимыми тканями, но не может контролировать ее потребность и берет слишком много, убивая свои органы".
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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