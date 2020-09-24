Как понять, что насморк превращается в гайморит 

Начинается сезон гриппа и ОРВИ — болезни, которые неизменно связаны с насморком. "Рамблер" решил разобраться, когда обычный ринит перетекает в гайморит.

В начале обе болезни имеют схожие симптомы: заложенность носа и отечность. Ринит отличается тем, что человек часто чихает, а выделения больше напоминают воду. Может закладывать уши, нос чешется и сушит.

Когда начинает развиваться гайморит, у человека начинает болеть голова, а выделения из носа меняет цвет. Обратите внимание, что температура повышается при острой форме гайморита, если гайморит хронический — температура может остаться в норме.

Главные симптомы гайморита Сильный насморк, который не проходит, а только становится хуже. После 5-ти дней можно начинать бить тревогу.

Гнойные желтоватые выделения, которые иногда отличаются неприятным запахом.

Часто выделения и заложенность проявляются только с одной стороны.

Сильная головная боль в районе лба и переносицы, ощущение давления и "тяжелой головы".

Поздняя диагностика может вызвать множество осложений и привести к необходимости операционного вмешательства, поэтому если ваш насморк затянулся, а голова продолжает болеть — обратитесь к врачу.

Гайморит опасен тем, что в пазухах начинают скапливаться гнойные отложения, которые могут распространиться по организму и попасть в мозг. Это может привести к летальному исходу.

Своевременное обращение к врачу поможет вылечить гайморит при помощи промывания, необходимых антибиотиков и капель.