Большой живот оказался признаком скорой смерти 

Международная группа ученых из Канады и Ирана выяснила, что большой живот оказался предиктором скорой смерти даже при нормальном весе. Выводы специалистов опубликованы в журнале British Medical Journal.

Исследователи проанализировали 72 научные работы, в которых изучалась связь между уровнем преждевременной смертности и различными факторами и внешними признаками, включая центральное ожирение, характеризующееся избытком жировых отложений в районе живота. Всего было охвачено 2,5 миллиона человек. Рассматривались такие показатели, как окружность талии и бедер, отношение талии к бедрам и росту, индекс ожирения и индекс формы тела.

Ученые выявили J-образную зависимость риска преждевременной смерти мужчин и женщин от окружности талии и отношения талии к росту. Прямая связь наблюдалась для соотношения талии и бедер и индекса формы тела, а U-образная зависимость выявлена в отношении индекса ожирения.

Результаты исследования предполагают, что показатели центрального ожирения можно использовать совместно с индексом массы тела в качестве дополнительного метода для определения риска преждевременной смерти.