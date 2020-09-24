Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большой живот оказался признаком скорой смерти 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Большой живот оказался признаком скорой смерти
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых из Канады и Ирана выяснила, что большой живот оказался предиктором скорой смерти даже при нормальном весе. Выводы специалистов опубликованы в журнале British Medical Journal.
Исследователи проанализировали 72 научные работы, в которых изучалась связь между уровнем преждевременной смертности и различными факторами и внешними признаками, включая центральное ожирение, характеризующееся избытком жировых отложений в районе живота. Всего было охвачено 2,5 миллиона человек. Рассматривались такие показатели, как окружность талии и бедер, отношение талии к бедрам и росту, индекс ожирения и индекс формы тела.
Ученые выявили J-образную зависимость риска преждевременной смерти мужчин и женщин от окружности талии и отношения талии к росту. Прямая связь наблюдалась для соотношения талии и бедер и индекса формы тела, а U-образная зависимость выявлена в отношении индекса ожирения.
Результаты исследования предполагают, что показатели центрального ожирения можно использовать совместно с индексом массы тела в качестве дополнительного метода для определения риска преждевременной смерти.
Последние новости
Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Сбербанк официально представил новый логотип Сбербанк официально представил новый логотип
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как самостоятельно и быстро прочистить печень
Как самостоятельно и быстро прочистить печень
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Как китайцы продлевают жизнь упражнениями для ног
Как китайцы продлевают жизнь упражнениями для ног
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы опасные методы отбеливания зубов
06:05
Названы опасные методы отбеливания зубов
ЗОЖ
ВОЗ проверяет полынь как средство от COVID
00:38
ВОЗ проверяет полынь как средство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
09:41
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему при беге начинает колоть в боку
06:54
Почему при беге начинает колоть в боку
ЗОЖ
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
06:12
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
ЗОЖ
Что известно об эффективности лекарства от COVID
03:06
Что известно об эффективности лекарства от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение