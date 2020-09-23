Развеяны мифы о болезни Альцгеймера 

Болезнь Альцгеймера — коварное заболевание, по сути, лишающее человека собственной личности. Как выявить первые признаки болезни и остановить ее на раннем этапе, какие мифы связаны с этим нейродегенеративным заболеванием, рассказали врач-неврологи в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Большая часть населения принимает изменения памяти, поведения и утрату практических навыков у своего родственника, как признаки естественного старения и к врачу не обращаются, рассказывает врач-невролог, профессор, доктор медицинских наук Ирина Сидякина. Но это абсолютно неправильно, снижение когнитивных функций с возрастом не является нормой. Если у вас появилось подозрение на то, что кто-то из ваших близких подвержен этому заболеванию, советует эксперт, необходимо изучать информацию, обращаться к неврологу и психиатру, проводить необходимые исследования и в обязательном порядке начинать раннюю коррекцию.

Причинами возникновения болезни могут послужить различные патологические нарушения головного мозга вследствие травм, инсультов. Немаловажную роль отводят генетической стороне данного вопроса. Но причины развития болезни Альцгеймера неизвестны достоверно до конца. В настоящее время продолжаются исследования, которые пытаются определить роль внешних факторов, вирусной инфекций, иммунологических проблем, влияния токсических агентов, курения и других вредных привычек, а также наследственности.

При болезни Альцгеймера в первую очередь у человека страдают когнитивные функции, а затем появляются нарушения функций памяти, интеллектуальных способностей и концентрации внимания. Врач-невролог Светлана Кузнецова сообщила, что первым тревожным признаком, на который нужно обратить внимание, становится снижение памяти. Уже на этом этапе болезнь можно «перехватить» и начать терапию.

Не столь безобидным, по мнению Светланы Кузнецовой, является и постоянное мрачное настроение у человека. Хронический негативный настрой отрицательно влияет на общее состояние — у пациента появляются апатия, снижается самооценка, нарушаются режим сна и аппетит.

По мнению профессора Ирины Сидякиной, люди, подвергающие мозг негативному физическому и психоэмоциональному воздействию, в первую очередь, в зоне риска по развитию болезни Альцгеймера. Со временем чувство тревоги увеличивается, проявляются признаки депрессии. Поэтому если кто-то из ваших близких постоянно и без видимой причины грустит, потерял интерес к ранее любимым занятиям, хобби, общению, страдает частыми перепадами настроения, стоит насторожиться.

И хотя пока болезнь неизлечима, несмотря на большой объем исследований, ведущихся по всему миру, однако, по мнению специалиста, можно улучшить качество жизни пациента, замедлить прогрессирование заболевания, добиться улучшения когнитивных функций и расширения объема навыков в сфере социально-бытовой независимости.

Важным моментом, как отметила Светлана Кузнецова, вопреки устоявшемуся мнению, что профилактики от этого заболевания нет, является тренировка когнитивных функций мозга — это может быть, изучения иностранных языков и заучивание стихов наизусть. В качестве обязательного условия — отказ от вредных привычек.