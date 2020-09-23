Назван необычный симптом рака 

Боли в спине могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы, сообщает Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.

Медики отмечают, что рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом боль может начаться в области живота и затем распространиться на спину.

"Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов",

— объясняют врачи.

По словам специалистов, непроходящие боли в спине должны вызвать настороженность, если у человека нет соответствующих травм и опасных физических нагрузок.