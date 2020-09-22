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Британские ученые научились определять онкологию по руке 

runews24.ru 1 час назад
Ученые научились определять онкологию по руке
Фото: runews24.ru
Первые признаки онкологического заболевания могут проявляться изменениями на пальцах.
Такие данные обнародовали исследователи из благотворительной организации по изучению рака и повышению осведомленности о нем в Соединенном Королевстве (Cancer Research UK).
Учеными было замечено, что рак лёгких со временем проявляется у тех, чьи пальцы становятся отёкшими, ногти выпуклыми, а коже вокруг них блестящей. Медики подтверждают, что патологические изменения в организме отражаются на состоянии рук.
Тем, кто заметил нездоровые проявления, следует непременно обратиться за консультацией. Не обязательно такие симптомы могут свидетельствовать о зарождающейся онкологии, но могут быть следствием проблем с сердечно-сосудистой системой.
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