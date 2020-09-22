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Врач рассказала о причинах боли в шее 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач рассказала о причинах боли в шее
Фото: depositphotos.com
Невролог одной из московских клиник Анна Цветкова рассказала, почему могут возникать боли в шее. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Как выяснил "Рамблер", как правило, болят мышцы, связки или суставы. По словам врача, чаще всего это происходит по трем причинам. Первая — привычка сидеть в одной и той же позе, "особенно со слегка наклоненной головой". Вторая возможная причина болей в шее — сон в неправильном положении.

"Выбирайте подушку ниже, если спите на спине и, наоборот, повыше, если на боку", — посоветовала медик.

Еще постоянный дискомфорт может быть результатом травмы шеи при форсированном разгибании и сгибании. Например, во время ДТП или занятий некоторыми видами спорта.
Как рассказала Анна Цветкова, есть три типа болей: острая (длится до шести недель), подострая (от 6 до 12 недель) и хроническая (больше 12 недель).
Невролог также назвала "красные флаги", сигнализирующие о том, что это признак серьезной патологии. Среди них:
  • неврологические симптомы: слабость в конечностях, изменение походки, нарушение функций тазовых органов;
  • ощущение «удара током» при наклоне головы;
  • высокая температура;
  • иммунодефицит;
  • снижение веса;
  • онкологическое заболевание в анамнезе;
  • боль по передней поверхности шеи;
  • предшествующая боли травма;
  • головная боль, боль в суставах, глазные симптомы и другие.
В таком случае, по мнению врача, необходимо дополнительное обследование: МРТ, анализ крови и консультация других специалистов.
Видео дня. Как победить плоскостопие двумя упражнениями
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Болезни и лекарства , Анна Цветкова
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