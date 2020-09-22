Врач рассказала о причинах боли в шее 

Невролог одной из московских клиник Анна Цветкова рассказала, почему могут возникать боли в шее. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Как выяснил "Рамблер", как правило, болят мышцы, связки или суставы. По словам врача, чаще всего это происходит по трем причинам. Первая — привычка сидеть в одной и той же позе, "особенно со слегка наклоненной головой". Вторая возможная причина болей в шее — сон в неправильном положении.
"Выбирайте подушку ниже, если спите на спине и, наоборот, повыше, если на боку", — посоветовала медик.
Еще постоянный дискомфорт может быть результатом травмы шеи при форсированном разгибании и сгибании. Например, во время ДТП или занятий некоторыми видами спорта.
Как рассказала Анна Цветкова, есть три типа болей: острая (длится до шести недель), подострая (от 6 до 12 недель) и хроническая (больше 12 недель).
Невролог также назвала "красные флаги", сигнализирующие о том, что это признак серьезной патологии. Среди них:
- неврологические симптомы: слабость в конечностях, изменение походки, нарушение функций тазовых органов;
- ощущение «удара током» при наклоне головы;
- высокая температура;
- иммунодефицит;
- снижение веса;
- онкологическое заболевание в анамнезе;
- боль по передней поверхности шеи;
- предшествующая боли травма;
- головная боль, боль в суставах, глазные симптомы и другие.
В таком случае, по мнению врача, необходимо дополнительное обследование: МРТ, анализ крови и консультация других специалистов.