Врач рассказала о причинах боли в шее 

Невролог одной из московских клиник Анна Цветкова рассказала, почему могут возникать боли в шее. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Как выяснил "Рамблер", как правило, болят мышцы, связки или суставы. По словам врача, чаще всего это происходит по трем причинам. Первая — привычка сидеть в одной и той же позе, "особенно со слегка наклоненной головой". Вторая возможная причина болей в шее — сон в неправильном положении.

"Выбирайте подушку ниже, если спите на спине и, наоборот, повыше, если на боку", — посоветовала медик.

Еще постоянный дискомфорт может быть результатом травмы шеи при форсированном разгибании и сгибании. Например, во время ДТП или занятий некоторыми видами спорта.

Как рассказала Анна Цветкова, есть три типа болей: острая (длится до шести недель), подострая (от 6 до 12 недель) и хроническая (больше 12 недель).

неврологические симптомы: слабость в конечностях, изменение походки, нарушение функций тазовых органов;

ощущение «удара током» при наклоне головы;

высокая температура;

иммунодефицит;

снижение веса;

онкологическое заболевание в анамнезе;

боль по передней поверхности шеи;

предшествующая боли травма;

головная боль, боль в суставах, глазные симптомы и другие. Невролог также назвала "красные флаги", сигнализирующие о том, что это признак серьезной патологии. Среди них:

В таком случае, по мнению врача, необходимо дополнительное обследование: МРТ, анализ крови и консультация других специалистов.