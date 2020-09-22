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Стали известны симптомы, которые требуют срочного обращения к онкологу 

Анастасия Иванова 46 минут назад
Названы симптомы, с которыми срочно нужно к онкологу
Фото: depositphotos
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, при каких симптомах следует немедленно обращаться к врачу.
Оказывается, повышенная температура и затяжной кашель могут быть симптомами не только простуды, но и онкологии. Если человек чувствует длительную слабость или резко похудел без диеты — это можно считать тревожным звоночком.
Сюда же относится любое продолжительное выделение крови.

«Любое выделение крови, в том числе, при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу», — об этом врач написал в своем Instagram.

Специалист добавил, что стоит следить за здоровьем близких и приводить их на обследование при малейших подозрениях.
Ранее "Рамблер" сообщал о ранних симптомах распространенного вида рака.
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ
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