Названы симптомы, с которыми срочно нужно к онкологу

Оказывается, повышенная температура и затяжной кашель могут быть симптомами не только простуды, но и онкологии. Если человек чувствует длительную слабость или резко похудел без диеты — это можно считать тревожным звоночком.

Сюда же относится любое продолжительное выделение крови.

«Любое выделение крови, в том числе, при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу», — об этом врач написал в своем Instagram.

Специалист добавил, что стоит следить за здоровьем близких и приводить их на обследование при малейших подозрениях.