Что такое стрептодермия и как ее предотвратить 

Стрептодермия — это кожная инфекция, спровоцированная патогенными бактериями, стрептококками группы А. Одни специалисты именуют стрептодермией любые поражения кожи, в том числе и рожистое воспаление, и медицинский целлюлит. Другие же — и их большинство — подразумевают под этим недугом импетиго или бактериальную инфекцию верхних слоев кожного покрова.

Подробнее об этой болезни и о том, как ее предотвратить, — в материале "Рамблера".

Подхватить стрептодермию можно при прямом контакте с зараженным человеком или с предметами, на которых носитель инфекции оставил следы. Спустя несколько дней после заражения кожа на пораженном участке начинает краснеть, после чего появляются небольшие зудящие пузырьки с мутной жидкостью.

Стрептодермия в запущенном виде может привести к стрептококковой эктиме, постстрептокковому воспалению почек, а также к скарлатине и ангине.