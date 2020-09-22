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Что такое стрептодермия и как ее предотвратить 

Мира Маркина 1 час назад
Что такое стрептодермия и как ее предотвратить
Фото: depositphotos.com
Стрептодермия — это кожная инфекция, спровоцированная патогенными бактериями, стрептококками группы А. Одни специалисты именуют стрептодермией любые поражения кожи, в том числе и рожистое воспаление, и медицинский целлюлит. Другие же — и их большинство — подразумевают под этим недугом импетиго или бактериальную инфекцию верхних слоев кожного покрова.
Подробнее об этой болезни и о том, как ее предотвратить, — в материале "Рамблера".
Подхватить стрептодермию можно при прямом контакте с зараженным человеком или с предметами, на которых носитель инфекции оставил следы. Спустя несколько дней после заражения кожа на пораженном участке начинает краснеть, после чего появляются небольшие зудящие пузырьки с мутной жидкостью.
Стрептодермия в запущенном виде может привести к стрептококковой эктиме, постстрептокковому воспалению почек, а также к скарлатине и ангине.
Однако, по словам врачей, чтобы избежать встречи с недугом достаточно соблюдать всего несколько простых правил:
  • регулярно мыть руки теплой водой с мылом
  • не трогать руками лицо
  • не делиться средствами индивидуальной гигиены с другими людьми
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