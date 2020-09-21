Люди настолько озабочены новостями о коронавирусе и рассуждениями о второй волне COVID, что совсем забыли о сезонных болезнях. Например, о гриппе, который тоже считается очень опасным, пусть и известным заболеванием. "Рамблер" выяснил, начался ли период гриппа в России.

С 1 сентября в России запустили масштабную прививочную компанию против гриппа. Прививку можно сделать в городских поликлиниках или мобильных пунктах, достаточно лишь иметь при себе паспорт РФ. Напомним, что заболеть гриппом может любой человек, так как он передается воздушно-капельным путем.

Врачи советуют прививаться от гриппа, так как это может облегчить течение коронавируса, если человек "подхватит" оба вируса.

"Многие считают грипп знакомой, понятной и совсем не страшной болезнью. Однако в этом году стоит вспомнить, что грипп тоже умеет убивать. И если вакцина от коронавируса пока доступна не всем, то прививку от гриппа могут сделать абсолютно все", — сообщила председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

В первую очередь, необходимо прививаться тем, кто вынужден постоянно контактировать с людьми, это сотрудники магазинов, учителя, медики, работники ЖКХ и ресторанной сферы. А также люди, которые входят в группу риска: пенсионеры и носители хронических заболеваний.

Главный миф о гриппе заключается в том, что люди заболевают, когда на улице становится холодно. На самом же деле, люди начинают заболевать, когда проводят много времени в замкнутых пространствах. А так как сезон отпусков подходит к концу, родители возвращаются на работу, а дети — в школы, настало время задуматься о мерах профилактики.