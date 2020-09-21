Врач рассказала о сроках прихода гриппа в Россию 

Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала о том, когда в России ожидать прихода гриппа. Об этом пишет Радио Sputnik.

По её словам, мнение о начале заболеваний с сентября появилось потому, что холодать в России начинает с наступлением осени и в это же время дети идут в школы, студенты отправляются в университеты, а взрослые люди возвращаются из отпусков.

«Это совпадает с холодами, поэтому все воспринимают это как связанные явления, но конкретно грипп начинается гораздо позже. Он в России где-то с декабря до конца марта», — уточнила врач.

Кашубина заметила, что главным фактором увеличения числа заболевших является то, что граждане начинают проводить больше времени в замкнутых помещениях большими коллективами. На самом же деле грипп начинается гораздо позже — примерно в декабре.

Она уточнила, у гриппа и ОРВИ схожие симптомы, поэтому зачастую сложно сказать, чем именно болеет человек.