Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказала о сроках прихода гриппа в Россию 

Парламентская газета и ещё 2 3 часа назад
Врач рассказала о сроках прихода гриппа в Россию
Фото: Парламентская газета
Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала о том, когда в России ожидать прихода гриппа. Об этом пишет Радио Sputnik.
По её словам, мнение о начале заболеваний с сентября появилось потому, что холодать в России начинает с наступлением осени и в это же время дети идут в школы, студенты отправляются в университеты, а взрослые люди возвращаются из отпусков.

«Это совпадает с холодами, поэтому все воспринимают это как связанные явления, но конкретно грипп начинается гораздо позже. Он в России где-то с декабря до конца марта», — уточнила врач.

Кашубина заметила, что главным фактором увеличения числа заболевших является то, что граждане начинают проводить больше времени в замкнутых помещениях большими коллективами. На самом же деле грипп начинается гораздо позже — примерно в декабре.
Она уточнила, у гриппа и ОРВИ схожие симптомы, поэтому зачастую сложно сказать, чем именно болеет человек.
Видео дня. Названы болезни людей с разными группами крови
Парламентская газета: последние новости
В Москве за сутки выявили рекордное число заразившихся COVID с 23 июня В Москве за сутки выявили рекордное число заразившихся COVID с 23 июня В России разрешили испытания еще одной вакцины от коронавируса В России разрешили испытания еще одной вакцины от коронавируса Академик Зверев: в России вряд ли будут вводить повторный карантин из-за COVID-19 Академик Зверев: в России вряд ли будут вводить повторный карантин из-за COVID-19
Болезни и лекарства , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
«Болеть в Европе — ад»: россияне о западной медицине
«Болеть в Европе — ад»: россияне о западной медицине
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Назван эффективный способ профилактики вирусов
11:19
Назван эффективный способ профилактики вирусов
ЗОЖ Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Названы болезни людей с разными группами крови
05:55
Названы болезни людей с разными группами крови
Наука Болезни и лекарства
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Почему иногда хочется есть мел
04:32
Почему иногда хочется есть мел
ЗОЖ
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение