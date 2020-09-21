Развеяны мифы о болезни Альцгеймера

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова развеяла мифы о болезни Альцгеймера в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Специалист призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. Кузнецова отметила, что первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.

Также врач развеяла миф о том, что, если человеку периодически грустно, то в этом нет ничего страшного. Она призвала насторожиться, если плохое настроение превалирует над хорошим.