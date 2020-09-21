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Развеяны мифы о болезни Альцгеймера

Lenta.ruиещё 6
1 час назад
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова развеяла мифы о болезни Альцгеймера в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Специалист призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. Кузнецова отметила, что первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.
Также врач развеяла миф о том, что, если человеку периодически грустно, то в этом нет ничего страшного. Она призвала насторожиться, если плохое настроение превалирует над хорошим.
Кроме того, Кузнецова опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. По ее словам, помочь может своевременное лечение гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний. Специалист также порекомендовала отказаться от вредных привычек.
Болезни и лекарства,Светлана Кузнецова,
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