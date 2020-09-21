Названы способы справиться с осенней хандрой 

Некоторые россияне начинают испытывать осеннюю хандру в сентябре-октябре. Способы справиться с ней телеканалу «360» назвал психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По его словам, хандра во многом напоминает депрессию. Она связана с окончанием лета и отпусков, сокращением светового дня, необходимостью возвращаться на работу, предчувствием скорых холодов, дождей, а потом зимы. «Это можно сравнить с утратой, когда человек должен пройти определенную стадию депрессивного состояния, чтобы адаптироваться к новым условиям», — пояснил специалист, уточнив, что более эмоциональные люди переживают смену сезонов сильнее.

Чтобы справиться с хандрой, Жавнеров в первую очередь посоветовал не ждать, когда уныние само пройдет, а заняться своим эмоциональным состоянием и поднимать себе настроение. Для этого следует найти какое-то новое занятие, желательно, чтобы оно было связано с осенью. В пример психолог привел детей, которые умеют развлекать себя в любую погоду, прыгают по лужам, собирают опавшие листья.

Во-вторых, полезно чаще гулять на свежем воздухе, особенно в светлое время суток. Солнечный свет поможет в выработке серотонина. Рекомендуется добавить в рацион витамин D, есть морскую рыбу, нормализовать режим дня, заниматься спортом. Получить положительные эмоции также поможет общение с друзьями.