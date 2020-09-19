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Можно ли умереть от смеха на самом деле 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Можно ли умереть от смеха на самом деле
Фото: depositphotos.com
Часто можно услышать популярный фразеологизм: «умираю со смеху». «Рамблер расскажет, можно ли умереть от смеха на самом деле.
Смех — естественная физиологическая реакция на юмор или щекотку. Он состоит из физического действия и звука. Когда человек смеется, у него активизируются мышцы лица, брюшного пресса, спины, шеи, плеч и гортани, а также начинают вибрировать диафрагма и грудная клетка. Как отмечают ученые, при смехе задействуются сразу 80 групп мышц.
Датские исследователи утверждают, что гибель от смеха встречается, но крайне редко. Смех может стать фатальным для людей страдающих заболеваниями сердца и различными аневризмами. Дело в том, что во время такой физиологической реакции кровеносные сосуды могут лопнуть и спровоцировать кровоизлияние. Так, несколько лет назад в Великобритании пожилой мужчина полчаса смеялся над сериалом „Вкусняшки“ и скончался от инфаркта.
А в 1962 году случилась самая настоящая эпидемия смеха. В одной из деревенских школ Танзании начали бесконтрольно смеяться три ученицы. Их выгнали из класса, но спустя некоторое время смех заразил еще 92 подростка. Взрослых недуг не коснулся, а деть безостановочно могли смеяться от нескольких часов до 16 дней. Позже смех распространился и на другие деревни. Таким образом, эпидемия продолжалась полтора года и затронула более тысячи подростков. Этот недуг сопровождался обмороками, проблемами с дыханием, сыпью, метеоризмом, приступами плача и крика. Исследователи утверждают, что эпидемия стала проявлением плохого содержания школьников, строгости нравов и невозможности выразить протест.
Также смеющаяся болезнь встречалась в начале XX века у аборигенов племени форе в Новой Гвинее. Отдельные случаи заболевания встречаются до сих пор.
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